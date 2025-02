Criptogate: el fiscal Taiano imputó a Javier Milei por presunta estafa

La Justicia investiga formalmente a Javier Milei

Luego de que la jueza federal María Servini delegara el jueves pasado la instrucción de la causa en Taiano, finalmente el fiscal comenzará formalmente la investigación sobre el máximo mandatario argentino.

La controversia con Milei se desató el 14 de febrero, cuando el líder libertario publicó en su cuenta oficial de X (@JMilei) un enlace a un contrato para la adquisición del criptoactivo en la blockchain Solana, presuntamente destinado a financiar proyectos privados en Argentina.

Tuit Milei criptomoneda LIBRA.png El tuit de Javier Milei que desató la polémica

“Se procura establecer las circunstancias de tiempo, modo y lugar que rodearon a la creación y lanzamiento de $LIBRA y qué participación tuvieron Javier Milei” y otras cinco personas involucradas en el proyecto, indicó el fiscal Eduardo Taiano en una resolución.

En detalle, se comenzarán a investigar los hechos para dilucidar si hubo posibles delitos de abuso de autoridad, estafa, tráfico de influencias y cohecho. En este sentido, la Justicia solicitó información al Banco Central de la República Argentina y a empresas como Google para determinar el origen de la criptomoneda y el rol que tuvo el Presidente en su lanzamiento.

Además, también se ordenó a la Unidad Fiscal Especializada en Ciberdelincuencia que colabore en la preservación y recuperación de evidencias.

Las investigaciones en el extranjero por la criptomoneda $LIBRA

Además de la investigación local, se presentaron demandas en el exterior y ante el Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ).

Este tipo de presentaciones buscan caminar los pasos que siguieron los bonistas que litigaron contra el país en tribunales extranjeros y aquí es donde la figura de Milei –promocionando en su cuenta de X y en el ejercicio de sus funciones el fallido proyecto de inversión- podría perjudicar al Estado argentino.

Esto representa no solo la posibilidad de actuación del FBI, sino también de Homeland Security, un organismo que interviene en investigaciones de este calibre, sobre todo si la circulación del dinero obtenido en la estafa pudo tener relación con algún activo estadounidense en el mundo.

Hayden Mark Davis.webp Hayden Davis, el apuntado por la creación de la criptomoneda $LIBRA y la presunta estafa detrás de ello

La defensa de Javier Milei en el caso $LIBRA

Milei negó haber tenido responsabilidad en el escándalo por la criptomoneda Libra y sostuvo que debe "levantar filtros" y "murallas" para que no sea tan fácil acceder a él, y negó haber "promovido" el fondo de inversión sino que, dijo, solo lo "difundió".

"La lección más interesante y que tengo que aprender es que asumí la presidencia y seguí siendo Javier Milei el de siempre, y los que me conocen saben que se accedía a mí de la misma manera que cuando era presidente", indicó en declaraciones durante una entrevista con Jonathan Viale en el canal TN.

Embed - Diario Digital Sitio Andino on Instagram: "#Ahora | Habla Javier Milei tras el escándalo de la cripto $LIBRA El presidente Javier Milei rompió el silencio tras el escándalo por la promoción de la criptomoneda $LIBRA, en una entrevista con Jonatan Viale que se emite en el canal TN. En el reportaje, que dura una hora y cinco minutos, Milei se detendrá por varios a minutos a hablar del "Criptogate", un episodio que golpeó su imagen y generó dudas sobre su vínculo con el mundo cripto. El líder libertario busca explicar cómo fue su relación con los creadores del activo digital que generó la polémica. Si bien reconoce que los conocía, lo hace desde el distanciamiento y expresó que esperará que la Justicia resuelva si actuaron de buena fe. #Libra #Milei #Entrevista #Viale" View this post on Instagram A post shared by Diario Digital Sitio Andino (@sitioandinomza)

Luego, el líder libertario agregó que junto a su hermana Karina, secretaria general de la Presidencia, "tenemos que entender que nuestro rol tiene que tener filtros; no me tomo la cosa como si fuera presidente, me lo tomo como un trabajo", insistió.

Sobre $Libra, reveló que el desarrollador Hayden Davis, de esa criptomoneda, le propuso "armar una estructura que financie a emprendedores y que por la informalidad no pueden acceder a eso", por lo que se prestó a dar "difusión" de esa criptomoneda desde sus redes sociales.

Nuestro rol tiene que tener filtros; no me tomo la cosa como si fuera presidente, me lo tomo como un trabajo Nuestro rol tiene que tener filtros; no me tomo la cosa como si fuera presidente, me lo tomo como un trabajo

"Cuando se hace público el proyecto de $Libra, le doy difusión para que aquellos que necesitan aplicar al financiamiento, lo puedan hacer", detalló el Presidente.

Sobre los damnificados, subrayó que se trata de inversores "hiper especializados en este tipo de instrumentos". "Sabían muy bien a lo que estaban entrando, son operadores de la volatilidad", dijo y añadió: "Si vos vas al casino y perdés plata, sabías que podía pasar. Hay cientos de cosas que cuando las veo, yo tuiteo. Los que entraron en ese mercado son tipos híper sofisticados. Son traders de volatilidad, sabían lo que afrontaban".

Consultado sobre las investigaciones en curso, señaló que la que la que va a "definir" la situación judicial de la criptomoneda Libra "es la Justicia".

Fuente: Ámbito.com