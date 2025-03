Videos: la dura denuncia de una diputada libertaria contra Martín Menem

“Usted ha sido elegido por este pleno por las facultades delegadas para convocar comisiones; no tiene facultades para desintegrar comisiones. Usted a mí durante un año me presionó para que desconociera un acta firmada por Leopoldo Moreau, Cecilia Moreau, Emilio Monzó, tres expresidentes de esta Cámara, y no voy a claudicar con las instituciones. Ese acta de la constitución de Juicio Político tiene validez. Y si usted considera que no, póngalo a consideración del pleno, que también tiene la potestad de revocar las facultades que se atribuye. Usted está en un exceso”, sostuvo Pagano.

Al finalizar su intervención -en la cual también tildó a Menem de fascista- extrajo un megáfono a través del cual continuó hablándole al titular de la Cámara, parada en el recinto.

La delicada denuncia de Marcela Pagano contra Martín Menem

Horas más tarde, cuando Menem había delegado la presidencia a quienes lo suceden en el mando, Pagano tomó nuevamente la palabra y aseguró que los audios filtrados adjudicados a Menem “son del día de hoy, de un chat que tiene La Libertad Avanza para organizar las cuestiones parlamentarias”.

Y acusó al riojano de ser quien “viraliza los audios para luego victimizarse”. Además, denunció: “Lo hago responsable del llamado de ejercer la violencia en contra mío, de mis padres y de mi hija”.

Con el acta en la mano de la reunión constitutiva del 11 de abril del 2024 que la designó como presidenta de la Comisión de Juicio Político, la diputada de LLA reprochó que Menem “no da la cara y no tiene hombría; hace dos horas que se escapó”.

También lo acusó de "apretar" a periodistas por la difusión de los audios de WhatsApp. “Ningún colega (por su profesión de periodista) va a perder el laburo por reproducir algo que es verdad”, advirtió.

Mientras Pagano hablaba en el recinto (Carolina Gaillard de UP le cedió la palabra), la secretaria parlamentaria del oficialismo, Nadia Márquez, le pedía los integrantes del bloque libertario que no reaccionaran al discurso. Fue en ese momento que la rionegrina Lorena Villaverde quiso elevar la voz contra Pagano y se le cayó un vaso de café sobre la notebook en su banca.

“Desde mi bloque quiero que se trabaje limpiamente, porque para eso nos votaron”, enfatizó la oficialista, quien aclaró que acompañaría el DNU del presidente (lo que finalmente ocurrió), pero reclamó que “la gente necesita saber qué hay detrás de esos audios” atribuidos al presidente del Cuerpo.

Fuente: con información de Parlamentario.com