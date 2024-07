Qué dijo Milei sobre el pago de deuda, el cepo y la caída de reservas

"Esa persona no quiere el bien para la Argentina", sentenció sobre quien fuera además ministro de Hacienda de Michelle Bachelet.

No obstante, el presidente dijo tener buena relación con la titular del Fondo, Kristalina Georgieva.

Kristalina Georgieva, Javier Milei, Foro de Davos 2024.jfif Javier Milei habló de su relación con el Fondo Monetario Internacional y de Rodrigo Valdés

Elogios a Luis Caputo y "la motosierra que no para"

"El Gobierno anterior apostaba a que nosotros no éramos liberales libertarios, sino que éramos libertarados (sic). La apuesta era que estalláramos rápidamente y en enero tomar el poder de vuelta", señaló al hablar de las supuestas "bombas" que encontró al llegar a Casa Rosada.

Entre esas urgencias, mencionó: "En relación con los pasivos remunerados, las leliqs tenían distintos plazos, ellos pasaron todas las posiciones a pase y las pusieron a un día. Nosotros pudimos haber quintuplicado la base monetaria en un día".

"No solo teníamos ese problema, teníamos el problema de las SIRA y la deuda con importadores de 50 mil millones de dólares, el vencimiento de deudas en pesos por 90 mil millones de dólares y una inflación corriendo al 1% diario", agregó.

Al hablar de la baja de la inflación, valoró el trabajo del ministro Luis Caputo. "El mejor ministro de Economía de la historia porque agarró la inflación corriendo al 17 mil anual y la bajó al 35 anual", dijo.

"En junio es imposible tener superávit y nosotros lo conseguimos", agregó sobre el trabajo del Ministerio, además de reafirmar que seguirá el recorte de gastos.

"Siempre hay algo para cortar, todo lo que se pueda cortar lo vamos a cortar. La motosierra no para, estamos todo el tiempo poniéndole combustible", aseveró.

Luis Caputo Javier Milei volvió a bancar a Luis Caputo

El plan para salir del cepo cambiario y pagar la deuda "como sea"

Milei también detalló los beneficios de la nueva etapa de recrudecimiento monetario que se puso en marcha el último lunes, reveló cuáles son los pasos a seguir para salir del cepo y dijo que va a pagar la deuda con los bonistas "como sea".

"Ya pagué los intereses y para el capital, si no podemos rollear, ya tenemos armadas las REPOs para el año que viene, para poder cubrirnos. Nosotros pagamos como sea, se van a dar cuenta que somos solventes y se va a derrumbar la tasa de interés", resaltó sobre la deuda.

En esa línea, cuestionó con vehemencia a los sectores que le piden emitir fondos para comprar reservas, al advertir que en verdad le "están diciendo que les rompa el culo a los argentinos con inflación para pagar la deuda".

"Los que dicen que ahora se caen las reservas son brutos, lo que me están diciendo es que yo tengo que emitir dinero para comprar reservas, me están diciendo que les rompa el culo a los argentinos con inflación para pagar la deuda", cuestionó. Y añadió que "los dólares se compran con el superávit fiscal, no con emisión monetaria del Banco Central".

Sobre el plan para levantar el cepo cambiario, volvió a insistir en la importancia de alcanzar el equilibrio macroeconómico y dijo que su obsesión es "llevar la inflación a 0%".

"Estoy terminando de limpiar varias cosas. Se terminó el tema de los puts, tema déficit fiscal y cerrado el tema de la emisión por sector externo. Ahora hay que avanzar con la convergencia de tasas", enumeró.

Sobre esta idea de convergencia de la tasa de inflación con el crawling, agregó: "En cuanto lleguemos a uno va a bajar a cero, y ahí puede pasar que quede el tipo de cambio fijo o que se vuelva libre. Hasta que no vea la inflación en cero no paro".

"Si abría el cepo el primer día me generaba una híper, me armaban el saqueo de los supermercados y en enero ya no estaba más, me echaban toda la culpa a mí y ellos tenían un rebote como el que tuvo Néstor Kirchner", explicó sobre su estrategia de avanzar a paso lento.

La entrevista completa de Javier Milei en Neura

Fuente: El Cronista