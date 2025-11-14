14 de noviembre de 2025
{}
Sitio Andino
Declaraciones

Qué dijo Manuel Adorni sobre la posible eliminación del Monotributo

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, se refirió a la posibilidad de eliminar el régimen de Monotributo como parte de las reformas del Gobierno.

Qué dijo Manuel Adorni sobre la posible eliminación del Monotributo.

Qué dijo Manuel Adorni sobre la posible eliminación del Monotributo.

Por Sitio Andino Política

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y negó que la reforma laboral que pretende realizar el Gobierno nacional modifique la Ley de Empleo Público y, respecto a los rumores sobre la eliminación del Monotributo, pidió que no se "digan cosas que no son".

"Cualquier afirmación de una medida que no salga de los canales oficiales, a priori, es falsa, como lo del monotributo", dijo el funcionario este viernes durante la conferencia de prensa en la Casa Rosada. En las últimas horas se difundió que el Ejecutivo buscaría eliminar ese sistema para que pasen a ser parte del régimen general.

Lee además
Reforma laboral oculta: cambios en el Monotributo, Ganancias y un nuevo esquema de empleo
Modificaciones

Reforma laboral oculta: cambios en el Monotributo, Ganancias y un nuevo esquema de empleo
La Mesa del Cobre en Mendoza: pedido de infraestructura, llamado a inversores y respaldo a Milei
Encuentro sobre minerales críticos

La "Mesa del Cobre" en Mendoza: pedido de infraestructura, llamado a inversores y respaldo a Milei

Al respecto, Adorni eligió poner paños fríos a la discusión laboral y tributaria. "Les ruego, por favor, que hasta que no haya una comunicación oficial sobre el contenido de la modernización laboral, les pido que no digan cosas que no son", expresó ante los periodistas presentes.

"Si ustedes dicen 500 cosas, a alguna probablemente le peguen. Pero la idea no es esa, sino que la idea es que todos informemos a la gente las cosas realmente realmente como son y cuando ocurran", afirmó el funcionario. "Por favor, no tomen las especulaciones, esperen que, efectivamente, nosotros transmitamos cuál es el contenido de cada uno de los proyectos de ley".

Qué se dijo del Monotributo

El Gobierno nacional le habría confesado a empresarios que buscaría la eliminación del Monotributo en busca de formalizar el mercado laboral, según Clarín. La idea sería de carácter reservado por el momento, que incluiría a los autónomos, empleados alcanzados por Ganancias y empresas. El proyecto es impulsado por el ministro de Economía, Luis Caputo.

La propuesta oficial sería eliminar el régimen del Monotributo y trasladar a esos contribuyentes al esquema de autónomos, un planteo que el FMI sostiene desde hace tiempo. La medida buscaría “blanquear” la actividad de quienes hoy tributan bajo el régimen simplificado.

Sobre la ley de Empleo Público

A su vez, el jefe de Gabinete le contestó al titular de ATE, Rodolfo Aguiar: "Las declaraciones de un ruidoso gremialista quien convocó un paro sin haber leído la modernización laboral, que aún no se presentó. No va a contemplar modificaciones en la ley de Empleo Público, lo cual llama todavía mucho más la atención que haya llamado a un paro cuando no se va a modificar la ley".

Luego, Adorni recordó que Aguiar afirmó que trabaja para generarle una "crisis" al Gobierno del presidente Javier Milei. "De hecho, lo recordarán también porque hace poco dijo que su trabajo es provocarle una crisis al Gobierno. Bueno, suerte con ello", apuntó.

"Si hay un Gobierno que está trabajando en revertir el lamentable estado del sector formal en la Argentina, es este, el del presidente Javier Milei. Por supuesto, aclarar que cualquier afirmación sobre alguna medida que no haya salido, que no se haya conocido o que no la hayamos comunicado por canales oficiales, a priori es falsa", agregó.

Temas
Seguí leyendo

Sumarán nuevas duplas al Metrotranvía: cuánto costará el traslado desde Estados Unidos

Milei enviará al Congreso una ley "cuya idea original es del gobernador de Mendoza"

Franja Morada retuvo otro centro de estudiantes y el peronismo quedó tercero

La Argentina y los Estados Unidos llegaron a un acuerdo comercial: los puntos claves

Los elogios de Casa Rosada a Cornejo en la previa del arribo de ministros nacionales

Cornejo celebró las visitas de Sturzenegger y Santilli y explicó a qué vienen

Jimena Latorre llamó a unificar criterios con las provincias andinas para la explotación de minerales críticos

Martín Menem confirmó que habrá sesiones extraordinarias: desde cuándo serán y qué proyectos tratarán

LO QUE SE LEE AHORA
Sumarán nuevas duplas al Metrotranvía: cuánto costará el traslado desde Estados Unidos.
Transporte público

Sumarán nuevas duplas al Metrotranvía: cuánto costará el traslado desde Estados Unidos

Las Más Leídas

Volcán Peteroa (SEGEMAR). video
Esta mañana

Alerta en Malargüe: el volcán Planchón Peteroa emitió una columna de cenizas de 2 mil metros

Aseguró haber sido hostigada por una exnovia de Lucas Giménez
Denunció hostigamiento

Nuevo giro en el caso de Julieta Silva: denunció amenazas y pidió medidas de protección

Enterate cómo hacer tu apuesta para el sorteo récord del Quini 6 del 16 de noviembre.
Juegos de Azar

El Quini 6 acumula un pozo récord de $11.150.000.000: cuándo es el sorteo y cómo jugar

Así estará el pronóstico del tiempo este viernes 14 de noviembre en Mendoza
El clima

Alerta naranja por tormentas, el pronóstico del tiempo este viernes 14 de noviembre en Mendoza

Javier Milei anunció que enviará al Congreso una Ley de Periglaciares ideada por Alfredo Cornejo
Minería

Milei enviará al Congreso una ley "cuya idea original es del gobernador de Mendoza"

Te Puede Interesar

La Mesa del Cobre en Mendoza: pedido de infraestructura, llamado a inversores y respaldo a Milei
Encuentro sobre minerales críticos

La "Mesa del Cobre" en Mendoza: pedido de infraestructura, llamado a inversores y respaldo a Milei

Por Cecilia Zabala
Salarios en Argentina: cuánto cayeron desde 2017 y qué sector perdió más frente a la inflación.
INFORME

Salarios en Argentina: cuánto cayeron desde 2017 y qué sector perdió más frente a la inflación

Por Soledad Maturano
La bicicleta que conducía la víctima fatal al momento del accidente vial. 
Investigación

Trágica muerte de un hombre en un accidente vial en San Rafael

Por Pablo Segura