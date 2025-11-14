Qué dijo Manuel Adorni sobre la posible eliminación del Monotributo.

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni , y negó que la reforma laboral que pretende realizar el Gobierno nacional modifique la Ley de Empleo Público y, respecto a los rumores sobre la eliminación del Monotributo , pidió que no se "digan cosas que no son".

" Cualquier afirmación de una medida que no salga de los canales oficiales, a priori, es falsa, como lo del monotributo ", dijo el funcionario este viernes durante la conferencia de prensa en la Casa Rosada. En las últimas horas se difundió que el Ejecutivo buscaría eliminar ese sistema para que pasen a ser parte del régimen general.

Al respecto, Adorni eligió poner paños fríos a la discusión laboral y tributaria. "Les ruego, por favor, que hasta que no haya una comunicación oficial sobre el contenido de la modernización laboral, les pido que no digan cosas que no son ", expresó ante los periodistas presentes.

"Si ustedes dicen 500 cosas, a alguna probablemente le peguen. Pero la idea no es esa, sino que la idea es que todos informemos a la gente las cosas realmente realmente como son y cuando ocurran", afirmó el funcionario. "Por favor, no tomen las especulaciones, esperen que, efectivamente, nosotros transmitamos cuál es el contenido de cada uno de los proyectos de ley".

Qué se dijo del Monotributo

El Gobierno nacional le habría confesado a empresarios que buscaría la eliminación del Monotributo en busca de formalizar el mercado laboral, según Clarín. La idea sería de carácter reservado por el momento, que incluiría a los autónomos, empleados alcanzados por Ganancias y empresas. El proyecto es impulsado por el ministro de Economía, Luis Caputo.

La propuesta oficial sería eliminar el régimen del Monotributo y trasladar a esos contribuyentes al esquema de autónomos, un planteo que el FMI sostiene desde hace tiempo. La medida buscaría “blanquear” la actividad de quienes hoy tributan bajo el régimen simplificado.

Sobre la ley de Empleo Público

A su vez, el jefe de Gabinete le contestó al titular de ATE, Rodolfo Aguiar: "Las declaraciones de un ruidoso gremialista quien convocó un paro sin haber leído la modernización laboral, que aún no se presentó. No va a contemplar modificaciones en la ley de Empleo Público, lo cual llama todavía mucho más la atención que haya llamado a un paro cuando no se va a modificar la ley".

Luego, Adorni recordó que Aguiar afirmó que trabaja para generarle una "crisis" al Gobierno del presidente Javier Milei. "De hecho, lo recordarán también porque hace poco dijo que su trabajo es provocarle una crisis al Gobierno. Bueno, suerte con ello", apuntó.

"Si hay un Gobierno que está trabajando en revertir el lamentable estado del sector formal en la Argentina, es este, el del presidente Javier Milei. Por supuesto, aclarar que cualquier afirmación sobre alguna medida que no haya salido, que no se haya conocido o que no la hayamos comunicado por canales oficiales, a priori es falsa", agregó.