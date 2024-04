Qué dijo Francos sobre la separación de Milei y Fátima

“Me tomó por sorpresa la separación de Javier Milei. No sabía que esto iba a pasar, pero era un tema que estaba latente”, reveló el funcionario, que dijo que habla mucho con el Presidente. “Me da pena porque ella le servía mucho a Javier de contención afectiva”, agregó sobre Flórez, a la que calificó como “una persona divina” y “una actriz muy talentosa con una actividad muy intensa”.