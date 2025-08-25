Qué dijo Eduardo "Lule" Menem, parte del Gobierno Nacional, sobre las supuestas coimas en Discapacidad.

Uno de los involucrados en el presunto esquema de corrupción en el Gobierno Nacional , el subsecretario de Gestión Institucional, Eduardo "Lule" Menem , desmintió las acusaciones en su contra que surgen de los audios atribuidos al exdirector de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), Diego Spagnuolo .

El funcionario calificó el escándalo como una "burda operación política del kirchnerismo ". Si bien Menem no opinó sobre la autenticidad de las grabaciones, fue categórico sobre las acusaciones: "Si puedo asegurar la absoluta falsedad de su contenido", escribió en un comunicado difundido en sus redes sociales.

En su descargo, Menem, señalado en los audios como una pieza clave del presunto esquema de corrupción , negó punto por punto su participación en cualquier tipo de irregularidad y defendió la integridad del Gobierno. Afirmó: " Jamás tuve intervención de ningún tipo en las contrataciones del ANDIS . Ni de manera formal ni de manera informal".

Comunicado: Jamás imagine tener que salir a desmentir una burda operación política del kirchnerismo, a la que se sumaron algunos medios, dirigentes y periodistas, utilizándola para intentar manchar la honestidad y la imagen de un gobierno. Por el tamaño de dicha operación es…

Menem negó haber hablado del tema con el círculo presidencial: "Jamás hablé con Karina Milei o con el presidente de la Nación sobre prestaciones, contratos o la actividad particular del ANDIS", y atribuyó la aparición de la denuncia a la cercanía de las elecciones en la provincia de Buenos Aires, asegurando que se trata de "prácticas que solo buscan dañar la imagen del gobierno para obtener un rédito meramente electoral".

El caso que involucra a la Agencia Nacional de Discapacidad

El Gobierno Nacional, en concreto, la cúpula libertaria, se encuentra involucrada en un caso de supuestas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad, que se disparó a partir del audio donde el titular del organismo, Diego Spagnuolo, abogado y amigo cercano de Javier Milei, que señala connivencia entre funcionarios de segundo rango y la cima del poder.

Javier Milei, Karina Milei Javier y Karina Milei. Foto: NA

Al respecto, hubo largas deliberaciones en la Casa Rosada, entre los Milei, Eduardo “Lule” Menem -apuntado en los audios-, el asesor Santiago Caputo; y el vocero presidencial, Manuel Adorni. También intervino el Ministerio de Justicia. Por ahora sólo avanzaron con el despido de Spagnuolo con la acotación de que lo hacían hasta que se esclarecieran los hechos.

El material describe un funcionamiento en el que operadores de la Agencia solicitaban dinero a empresas proveedoras del Estado, especialmente en el rubro de medicamentos, para acceder a contratos oficiales. Según el relato, un funcionario que participó en la administración de Mauricio Macri tomó el control total de la caja del organismo, quien arrastra antecedentes de denuncias y de presuntas irregularidades, como haber retirado discos rígidos de computadoras al dejar el cargo. Fuente: NA.