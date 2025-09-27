Paso a paso, ¿cómo justificar el no voto en las elecciones 2025?

En las elecciones 2025 , quienes no hayan podido votar y cuenten con una causa justificada podrán realizar el trámite de justificación online para evitar multas o sanciones. Según el Código Electoral Nacional , este procedimiento debe completarse dentro de los 60 días posteriores a los comicios .

Si no se presenta la documentación correspondiente en ese plazo, el ciudadano es incorporado al Registro de Infractores , lo que implica sanciones económicas y restricciones para realizar trámites públicos.

Están habilitados a presentar justificación los electores que se encontraban a más de 500 kilómetros de su lugar de votación, quienes sufrieron enfermedades o motivos de fuerza mayor, los mayores de 70 años y los jóvenes de entre 16 y 17 años que optaron por no votar.

Cómo hacer el trámite

La gestión se realiza en el sitio oficial infractores.padron.gob.ar, donde hay que ingresar DNI, género, distrito de votación y un código de validación. El sistema informa si el votante figura como infractor y ofrece la posibilidad de justificar la ausencia o pagar la multa.

En caso de justificar, se debe adjuntar la documentación que acredite el motivo: certificado médico, constancia policial, pasajes de viaje u otro comprobante. La Secretaría Electoral evaluará la validez del documento y resolverá si corresponde dar de baja la infracción.

Si la justificación es aceptada, el votante queda liberado del Registro de Infractores; si se rechaza, deberá abonarse la multa que va de $1.000 a $2.000, según la cantidad de faltas acumuladas.

Registro Nacional de Infractores

Consecuencias de no justificar

Además de la sanción económica, quienes no regularicen su situación no podrán realizar gestiones en organismos públicos durante un año, ni ser designados para cargos públicos en los próximos tres.

El trámite también puede realizarse en forma presencial en la Secretaría Electoral de cada distrito, aunque la vía online resulta más rápida y práctica.