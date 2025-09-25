Cayó la pobreza en Mendoza y el oficialismo pidió el voto: cuántas personas siguen bajo esa línea

Cayó la pobreza en Mendoza y el índice llegó al 33,5%

La Encuesta Permanente de Hogares publicada por el INDEC este jueves registró un descenso de la pobreza a nivel nacional y en Mendoza en el primer semestre de 2025. El índice fue celebrado por el oficialismo provincial, que llamó a la ciudadanía a votar a La Libertad Avanza + Cambia Mendoza en las elecciones del 26 de octubre .

Según el estudio, el 33,5% de la población del Gran Mendoza (25,3% de hogares) se sitúa por debajo de la línea de la pobreza , 8.7 puntos menor que el semestre anterior y 19.4 en relación al primer semestre de 2024. No obstante, es más alta que la registrada a nivel nacional (midió 31,6%, casi dos puntos menos que la local).

Traducido en números: en el área metropolitana provincial (el INDEC mide conglomerados mayores a 500 mil personas) hay 356.620 personas pobres , que residen en 87.496 hogares . Es decir que, según los datos del organismo nacional, en un año más de 200 mil mendocinos salieron de la pobreza .

#DatoINDEC El 31,6% de las personas de 31 aglomerados urbanos relevados por la Encuesta Permanente de Hogares formaba parte de hogares en condición de pobreza durante el 1° semestre de 2025 https://t.co/CCPuXyM2YV pic.twitter.com/cfhJmexvpZ

Si se toma la región Cuyo , Mendoza registra guarismos menores a los de San Juan (36% de pobreza) y supera a San Luis, que midió 30,3 por ciento de ciudadanos pobres . En el total regional, hay 634.525 personas por debajo de esa línea (33,8%).

Indigencia en Mendoza: cuántas personas no cubren sus necesidades básicas

En cuanto a la indigencia, el 4,7 por ciento de la población mendocina no logra satisfacer las necesidades nutricionales básicas. En el Gran Mendoza, 49.590 personas se encuentran en esa situación (13.319 hogares).

Comparado al semestre pasado, este índice decreció dos puntos; lo que se traduce en que 21 mil ciudadanos superaron ese contexto. Si se toma el primer semestre de 2024, son más de 95 mil personas las que salieron de la indigencia.

personas en situación de calle, plazoleta Almirante Brown, pobreza, pobres.jpg La indigencia alcanza el 4,7 por ciento en la provincia de Mendoza.

Cabe destacar que la medición de agosto del INDEC señaló que un adulto requiere de un ingreso de unos $170 mil para no ser indigente, y de $375.656,97 para no ser pobre.

En tanto que un hogar tipo (una pareja con dos hijos menores), necesita $1.160.780 para no caer en la pobreza, y $520.529 para evitar la indigencia.

El oficialismo mendocino celebró los datos de la pobreza

Conocidos los datos, en el radicalismo provincial ponderaron los números y las medidas macroeconómicas adoptadas por la administración nacional, que es aliada al oficialismo mendocino en los comicios legislativos del mes próximo.

Uno de los candidatos para esa contienda dentro del frente libertario/radical, el presidente provisional del Senado Martín Kerchner, planteó que “bajar la inflación tiene beneficios reales: durante años fue el principal generador de pobreza en Argentina”.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/MartinKerchner/status/1971295541796417695&partner=&hide_thread=false En Mendoza la pobreza bajó 19 puntos en un año, según INDEC. Bajar la inflación tiene beneficios reales: durante años fue el principal generador de pobreza en Argentina. No perdamos el camino recorrido ni volvamos al populismo mágico del kirchnerismo. El 26 de octubre votá un… pic.twitter.com/o2hbjoFwia — Martín Kerchner Tomba (@MartinKerchner) September 25, 2025

“No perdamos el camino recorrido ni volvamos al populismo mágico del kirchnerismo. El 26 de octubre votá un paso adelante”, escribió en sus redes el postulante a renovar su banca en la Legislatura en esas elecciones. Un mensaje que fue compartido por varios dirigentes del cornejismo.

Por su parte, la presidenta de Unidad ProMendoza y dirigente ligada a Luis Petri, Patricia Giménez, analizó que “Mendoza y Argentina muestran señales de mejora: en el último año, la pobreza cayó significativamente, según cifras del INDEC”.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/PGimenezDC/status/1971316455951184309&partner=&hide_thread=false Mendoza y Argentina muestran señales de mejora: en el último año, la pobreza cayó significativamente, según cifras del INDEC. Este avance está estrechamente ligado al control de la inflación, un factor que durante años empujó a millones a la pobreza. pic.twitter.com/UptGYwVE7M — Patricia Giménez (@PGimenezDC) September 25, 2025

“Este avance está estrechamente ligado al control de la inflación, un factor que durante años empujó a millones a la pobreza”, concluyó la exdiputada nacional.