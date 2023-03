Paritarias: el Gobierno de Suarez y una semana clave para su último año de gestión

“Tenemos que mantener un diálogo fluido con los gremios, pero no podemos estar permanentemente convocando (a paritarias)”, reveló el funcionario, quien además puso en valor la labor de su cartera y la de Hacienda respecto a la relación con las organizaciones sindicales y el cumplimiento de los acuerdos rubricados con cada una de ellas.

Qué pedirán los gremios

El primero en sentarse con los representantes del Gobierno será el SUTE (educación) el jueves 9 de marzo. El gremio ha encabezado una serie de acciones desde el inicio de clases a esta parte, que incluyó la instalación de una carpa en la Legislatura y participación en la contramarcha del Carrusel, donde se ejecutó una manifestación artística que reprodujo un aula de escuela con tachos de pintura en lugar de sillas y mobiliario roto.

SUTE, Fiesta de la Vendimia 2023, Carrusel La representación de un aula en Mendoza que protagonizó el SUTE en la contramarcha del Carrusel Foto: Prensa SUTE

Desde la entidad que conduce Carina Sedano adelantaron a Sitio Andino que la expectativa de la reunión con la patronal se centra en “empezar a recuperar lo que viene atrasado” y pusieron como ejemplo lo ocurrido en otras provincias, donde se cerraron convenios salariales semestrales, con cláusula de revisión a mitad de año.

Además, insistirán con el pedido de reparación de “lo perdido” en 2020, cuando no se actualizaron los salarios por la pandemia de Covid, reclamo que desde el Ejecutivo entienden “saldado” cuando se firmó el aumento al año siguiente, que -según el Gobierno- involucró a ambos ejercicios.

“Si no se resuelve el retraso por el no aumento de 2020, no vamos a dejar de estar en el pelotón de las provincias del país con peores salarios de trabajadores de la educación”, manifestaron.

ATE, por su parte, presentó una nota ante la Subsecretaría de Trabajo solicitando la postergación de las audiencias paritarias para después del 13 de marzo. Los motivos son, concretamente, dos: que la convocatoria actual se superpone con las distintas actividades que llevará adelante la central obrera en ocasión de la Semana de la Mujer y el #8M, y que todavía no se cuenta con los datos inflacionarios de febrero, que serán puestos en la mesa negociadora.

No obstante, Roberto Macho -secretario general del sindicato- también dio indicios de cuál será el rumbo del pedido: “La inflación (anual) estará entre el 85 y el 90% y quienes ya cerraron paritarias lo hicieron semestralmente entre el 40 y 50%. Hay que tener presentes los datos y que ningún trabajador quede por debajo de la inflación”, manifestó.

Roberto Macho, paritarias, ATE, gremios, salarios, Mendoza, Administración Central ATE pidió posponer la fecha de paritarias Foto: Prensa ATE

Además, repetirán exigencias de otras paritarias: cumplimiento de pases a planta y cambios de regímenes (en el área salud) ya firmados, pagos de retroactivos y reconocimiento de antigüedad, entre otros.

En cuanto a los profesionales de la salud (régimen 27), nucleados en AMPROS, pretenden el retorno de la denominada “cláusula gatillo” o alguna fórmula de indexación que actualice los salarios mes a mes según la variación del IPC.

“De este modo podemos enfocarnos en otros temas importantes como el faltante de pediatras, especialidades, los cambios en la Ley de Residencias, el cumplimiento del pago de mayores dedicaciones, los recursos críticos que migran del país, etc.”, especificó a este diario la titular del gremio, Claudia Iturbe.

Claudia Iturbe, Ampros, paritarias, salud, gremios, salarios Ampros insistirá con la "cláusula gatillo" o aumento por inflación Foto: Prensa Gobierno de Mendoza

También solicitarán la mejora de algún adicional salarial para compensar -tal postula el SUTE- lo perdido en 2020.

Desde la Unión Personal de Juegos y Casino de Mendoza (UPJCM), su secretario general Martín Caín reveló a este medio que reclamarán también la discusión de un incremento semestral. “Si se toma en cuenta que el promedio de inflación es cercano al 6% mensual, implicaría un 36% de aumento” como piso de negociación.

paritarias, SUTE, UPJCM, Martín Caín, Carina Sedano Trabajadores del Casino exigen participación en las utilidades del juego online Foto: Gentileza

Pero lo más novedoso que planteó el dirigente gremial es que llevarán a la mesa la exigencia de participación de los trabajadores en las utilidades que genere el juego online, que en Mendoza está regulado por ley desde 2020, pero se pondrá en marcha recién este año (el IPJyC evalúa las diez empresas que se presentaron a la licitación, cinco de las cuales recibirán licencia para comenzar a operar).

Por otro lado, solicitarán “la apertura de los concursos de ingresos y ascensos para el personal, dado que contamos con personal en planta temporaria hace ya siete años”, indicó.