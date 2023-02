El SUTE marchó e instaló su carpa en la Legislatura

Carina Sedano , Secretaria General SUTE, en diálogo con Sitio Andino expuso que la protesta de hoy y la colocación de la carpa es "para demostrar que no hay convocatoria a paritarias y exigimos saber qué pasará con las equiparación de las asignaciones familiares y el no rotundo al proyecto de OSEP que se tratará el miércoles".

La dirigente sindical le respondió a los dichos del Director General de Escuelas, José Thomas, con respecto a la apertura de paritarias: "El 10 de febrero era el momento de discutir, antes de que comenzaran las clases. Hoy hay escuelas que no han empezado las clases porque no tenían ni agua, ni meriendas. No hay celadores, hay que debatir todo eso", finalizó Sedano.