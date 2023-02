Cruce en el inicio de clases: la DGE pide presentismo y el Sute, paritarias

Sobre el breve encuentro que tuvo con Carina Sedano, el titular de la DGE señaló: “Lo que pide el Sute está claro , en algunas cosas estamos trabajando, otras son históricas y no se van a resolver esta semana. L o que siempre le pregunto al sindicato es por qué, en la semana más importante para la educación, para el turismo de Mendoza, hacen conflicto : charlemos dos semanas antes, dos semanas después”, expresó.

“ ¿Por qué ponemos a los chicos, al turismo, a la imagen de Mendoza en el medio de un conflicto que es histórico? Esa es una decisión política del sindicato que nos parece que no es la adecuada. Tenemos instancias de diálogo y también las proponemos. El año pasado, tuvimos más paritarias en un año que en la historia. En diciembre, acordamos que la próxima paritaria sería en marzo. El día no depende de mí, porque el Gobierno provincial ha tomado la decisión de paritar todos los gremios juntos , una estrategia que ha dado buenos resultados en términos de que se llegó a un acuerdo en la mayoría de los casos y vamos a seguir en ese camino”, sumó Thomas.

El titular de la DGE, José Thomas, en el acto oficial de inicio de clases.

Pero no quedó allí porque luego acusó al gremio de querer perjudicar a la provincia en una de sus semanas más importantes: “Quieren conflicto, quieren problema, quieren dañar a Mendoza. No hay ninguna justificación para hacer toda esta movilización justo en la semana de Vendimia cuando está todo el país mirándonos. Hubieran puesto la carpa en la Legislatura hace dos semanas, por qué esta semana, esa es mi pregunta. El sistema educativo está trabajando fuerte para que esto funcione y ¿vamos a hacer problema en el primer día de clases? Me parece que están metiendo un problema de adultos en el medio de los chicos”, disparó.

El pedido de la DGE y el UPD

“Por primera vez, se inaugura el ciclo lectivo en el nivel inicial, el último que se ha incorporado a la educación obligatoria. En esta gestión, entendemos que este es el lugar fundamental para empezar a igualar las oportunidades de los chicos/as. Hemos trabajado muchísimo en esta gestión para fortalecer este nivel y para que sea la base del resto de los aprendizajes. Por eso elegimos, este jardín, en el barrio La Estanzuela muy grande, muy popular y con todo el sistema educativo presente”, comenzó Thomas luego del acto y de recorrer las instalaciones del jardín.

Luego, se refirió al UPD (Último Primer Día) y señaló que el relevamiento- en las primeras horas de la mañana de este lunes- había sido positivo. “Entendemos que en esta ocasión, ha sido un poco más controlado que en años anteriores. Hubo lugares en los que ha intervenido Diversión Nocturna, del Ministerio de Seguridad”, dijo.

Y agregó: “Este es un problema de la sociedad que la escuela ha visibilizado. Lo que queríamos era contarlo porque tener que estar recibiendo chicos/as de su último año en ese estado, de esa manera, no está bueno para nadie y creo que hemos logrado visibilizar la situación. Ha sido bueno el diálogo social que se ha generado a partir de esto”.



Acto seguido, se refirió al UPD de su gestión: “Elegimos festejar de esta forma, en un nivel inicial, comprometiéndonos con tener más horas de clases. Hemos pasado de un programa de 100 salas a 1.000 salas, quintuplicamos el ‘Mendoza Educa’ para que las escuelas tengan más financiamiento, aumentamos en un 150% los recursos de infraestructura para que las escuelas funcionen un poco mejor. Ahora, lo que necesitamos es que padres, madres y/o tutores manden a los chicos/as a las escuelas porque tenemos altos niveles de ausentismo. Pedimos retomar ese compromiso de ir todos los días a las escuelas, principalmente en nivel inicial y primario que son dónde se registran los índices más altos”.

La respuesta de Sute a la DGE: “Nunca descartamos hacer paro”

Cuando el titular de la DGE, José Thomas, llegó al jardín “Santa Clara de Asís”, ya lo esperaba un contingente de miembros del Sute. No hubo un cruce acalorado, más bien, un reclamo (pedido de paritarias) y una respuesta que no conformó. A la salida, la escena cambió un poco porque pese a que el sindicato se mantuvo en absoluto silencio durante todo el acto y discurso del funcionario, cuando se marchaba, le llovieron reclamos de los gremialistas.

“Lo primero y principal que pedimos es la reapertura de la paritaria salarial. Cuando se firmó el acuerdo, el pasado 16 de noviembre, se estableció que la reapertura de paritarias iba a ser el 10 de febrero, caso contrario, íbamos a comenzar con conflicto, no nos convocaron y estamos empezando nuestro plan de lucha”, explicó Carina Sedano, secretaria general del Sute.

Lo que no se sabe es cuál de las partes está en lo correcto: ¿las paritarias debían ser en febrero como dice el Sute o en marzo como asegura la DGE? Sedano dio su respuesta:

“Vamos a revelar lo que se ha firmado en las paritarias porque como Thomas no estuvo en esa ocasión, parece que no le han pasado lo que han firmado, se lo vamos a dar nosotros porque lo que él alude con respecto a marzo es en referencia a otros gremios, no a Sute que somos los que pertenecemos a la DGE, es decir, a su dirección”, indicó.

“Continuaremos reclamando la apertura de paritarias y planteando qué vamos a hacer con el 2020, año en el cual, los trabajadores y trabajadoras sostuvimos el sistema de educación y no tuvimos nada de aumento. Nos vamos a movilizar e instalar una carpa que vamos a levantar en el Carrusel. Jamás descartamos el paro, lo vamos a ir a construir con las escuelas, como lo hicimos el año pasado. Nunca vamos a descartar esa opción”, sumó.

El Sute, encabezado por la secretaria general, Carina Sedano, en las puertas del jardín donde se realizó el acto.

Sedano también respondió a la acusación de Thomas sobre la decisión política de crear conflicto en una de sus semanas más importantes del año, cuando todo el país está mirando. Tajante, la gremialista contestó:

“Nosotros no hemos puesto a Mendoza en el centro de las miradas. Este Gobierno, con los aumentos que nos ha dado en los últimos años, lo puso a la vista de toda la Argentina: somos los peores pagos del país. Entonces, no somos los que pusieron a las escuelas de esta provincia al frente de la escena, lo hicieron ellos al pagarnos los peores salarios”, cerró.