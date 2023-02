Mendoza: se pone en marcha la app IDGE para reclamos sobre el estado de las escuelas

IDGE- Infraestructura Dirección General de Escuelas - es un sistema que a través de la app o en su versión web, permitirá receptar los reclamos sobre el estado de los edificios escolares a través de los informes de sus directivos/as. “Es un sistema que se anexa al GEM para tener el seguimiento nominal ya no sólo de los chicos sino de las escuelas con sus trayectorias de reparaciones, construcción para poder seguir los trabajos que se han estado realizando en el tiempo pero, sobre todo, lo que necesita ”, explicó Thomas tras el acto de presentación de los lineamientos político-pedagógicos que se realizó este miércoles en el Julio Le Parc y que fue encabezado por el gobernador Rodolfo Suarez.

“Este seguimiento del estado de cada edificio es fundamental para que los estudiantes estén en el aula y no haya ausentismo, para que las escuelas no cierren ni un día. Eso es clave y para lograrlo hay que mejorar no sólo los recursos, que lo hemos hecho, sino también la gestión de la infraestructura”, agregó el funcionario.

“Era necesario que nosotros pudiésemos tener a simple vista la información acerca del estado de los edificios (son 1.330) y que nos informen por ese canal para saber, por ejemplo, si hay alguna escuela que no está dando clases por algún problema de infraestructura y resolverlo. Conocer también los tiempos que tenemos para dar respuestas a los directivos/as, que se sientan acompañados en esta situación y que podamos potenciar el trabajo que hace el Ministerio de Infraestructura analizando esta información con cierta periodicidad”, agregó Cabral.

Embed

Según las palabras del Jefe de Gabinete de la DGE, el objetivo entonces es dar tranquilidad al director/a de que el Gobierno está al tanto de lo que sucede a través del sistema IDGE y que no tenga que estar llamando para hacer el reclamo ante diferentes organismos en busca de una solución.

“Es tener una ventanilla única ya que los directivos, que son responsables de los edificios escolares, siempre- con muy buen tino- buscan la solución a sus problemas, entonces van al coordinador de infraestructura, avisan al delegado regional de la DGE, al municipio. De esta manera, el mismo pedido nos llega desde diferentes orígenes. Si multiplicamos esa situación por los 1.330 edificios escolares supone un desgaste que se puede resumir y así, agilizar las respuestas a través de esta aplicación que tiene su versión web como el GEM”, expuso Cabral.

En cuánto tiempo se debe dar respuesta al reclamo

Antes de hacer el desarrollo del IDGE, se llevó adelante un relevamiento y se tomó la decisión de tener en cuenta todos los aspectos que involucran el día a día de la escuela: las roturas, la falta de servicios, todos aquellos aspectos que se puedan observar y que se puedan convertir en un inconveniente a futuro. Luego, son clasificados.

WhatsApp Image 2023-02-01 at 10.44.22 PM.jpeg

“Por ejemplo, hemos catalogados algunas incidencias como: urgentes, que son aquellas afectaciones en servicios básicos o problemas edilicios que hacen que la escuela tenga que cerrar y no se pueda dictar clases, es decir, lo prioritario que inminentemente nos puede llevar a una urgencia. Ese reclamo llega al coordinador de Infraestructura que tiene el compromiso de atenderlos en las primeras 48, 72 horas. Si eso no ocurre, nos salta una alerta en el sistema y consultamos cuál es el motivo por el que no se ha dado solución al reclamo y nos ponemos a disposición para poner los recursos y los medios necesarios para hacerlo”, apuntó Cabral.

Y concluyó: “El IDGE no viene a solucionar el problema en concreto, sino que es una herramienta de gestión que, si no se usa correctamente, el resultado que nosotros buscamos, que es que la incidencia en infraestructura se solucione rápidamente, no va a suceder. Ya se está utilizando en fase de prueba y esperamos que en julio ya esté funcionando plenamente, de todas formas, se puede descargar en el celular, también tendrá su versión web”.