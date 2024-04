Milei: "Soy el segundo presidente con mejor imagen del mundo"

La referencia de Milei es a una encuesta de la consultora “Morning Consult”, que coloca al argentino solo por debajo del primer ministro de India, Narendra Modi. Según ese relevamiento, el líder de La Libertad Avanza mantiene una imagen positiva cercana al 66%, 30 por ciento negativa, y un 5% de desconocimiento.

encuesta Morning Consult imagen presidencial.jfif La encuesta a la que hizo referencia Javier Milei, sobre su imagen positiva

Javier Milei: “El 70% de los argentinos cree que vamos a bajar la inflación”

En una entrevista con el periodista Alejandro Fantino en su canal Neura, el Presidente festejó: "Hoy perforamos los 1.200 puntos de Riesgo País".

"El 75% de los argentinos entiende que estamos peor, es importante saberlo. Ahora, cuando nosotros asumimos, solo el 20 por ciento creía que en los próximos seis meses íbamos a estar mejor, en enero saltó a 30, en febrero a 40, y hoy es de 50 por ciento", enfatizó Milei.

La mitad de los argentinos cree que de acá a seis meses estamos mejor La mitad de los argentinos cree que de acá a seis meses estamos mejor

"Hoy la mitad de los argentinos cree que de acá a seis meses estamos mejor, no solo eso, tienen razón", sostuvo el jefe de Estado, y dijo que bajará la inflación porque en el gobierno "trabajamos como enanos".

Al ser consultado sobre si tenía dudas en que podrá bajar la inflación, sostuvo: "El 70% de los argentinos no tienen dudas. Yo no, ni en pedo, no tengo ninguna duda".