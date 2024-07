Milei se prepara para el Pacto de Mayo: quiénes asistirán y cómo será su agenda.

En Casa Rosada Francos cerró acuerdos con gobernadores díscolos, pero no garantizó su firma del Pacto de Mayo

Según precisaron fuentes involucradas en la coordinación, la convocatoria es amplia, dirigida a todos los representantes de las provincias y a ex presidentes, sin distinciones, algunos legisladores, a referentes sindicales y a los integrantes de la Corte Suprema.

También darán el presente los representantes provinciales de Juntos por el Cambio: Rogelio Frigerio (Entre Ríos), Jorge Macri (Ciudad de Buenos Aires), Gustavo Valdés (Corrientes), Maximiliano Pullaro (Santa Fe), Alfredo Cornejo (Mendoza), Ignacio Torres (Chubut), Carlos Sadir (Jujuy), Leandro Zdero (Chaco) y Claudio Poggi (San Luis).

Hay optimismo por la participación de los opositores nucleados en partidos provinciales Rolando Figueroa (Neuquén), Hugo Passalacqua (Misiones), Alberto Weretilneck (Río Negro), Marcelo Orrego (San Juan) y Claudio Vidal (Santa Cruz).

Al igual que en las negociaciones por la Ley Bases, el gobernador Gerardo Zamora (Santiago del Estero) resulta un enigma para los organizadores pese a haber pasado la tarde en las oficinas de Francos para sellar un acuerdo por la obra pública. Lo propio hizo el peronista Ricardo Quintela (La Rioja), que anticipó además desde el Patio de las Palmeras de Casa Rosada que no asistirá. Tampoco lo harán Axel Kicillof (Buenos Aires), Sergio Ziliotto (La Pampa), Gildo Insfrán (Formosa) y Gustavo Melella (Tierra del Fuego).

El cronograma del Pacto de Mayo

Aún resta definir el grueso de los detalles, pero la intención del Gobierno es partir a Tucumán el lunes a las 21 y para dar inicio a la vigilia a las 23. Luego de entonar las estrofas del himno nacional, los gobernadores presentes y el Presidente imprimarán su firma en el acta que consta de 10 puntos y obtendrán una fotografía de unidad en el marco de la ceremonia.

Tras la propuesta de varios sectores, el Gobierno accedió a incluir al Acta de Mayo la necesidad de potenciar la educación y sumó un párrafo que referencia la creación y composición del Consejo de Mayo que anunció el Presidente en Córdoba. “El Pacto es un decálogo de principio del orden económico”, definió uno de los ingenieros del acuerdo en sintonía a la idea libertaria de establecer diez puntos de la materia.

Para añadir estas incorporaciones, la administración optó por eliminar el noveno punto relativo a la reforma electoral en la que trabaja la Secretaría del Interior a cargo de Lisandro Catalán.

Al término del acto, la delegación presidencial que incluirá también a los ministros del Gabinete y legisladores de La Libertad Avanza, regresará a Buenos Aires en horas de la madrugada para protagonizar la extensa actividad programada para el martes.

Por la mañana, Milei participará del Tedeum que se celebrará a las 9 en la Catedral Metropolitana de Buenos Aires y luego estará presente en el desfile militar que comenzará por la Avenida del Libertador y Agüero a las 10.30.

Confirmado: Alfredo Cornejo se reunirá con Javier Milei en la vigilia del Pacto de Mayo

El gobernador Alfredo Cornejo y el presidente Javier Milei volverán a estar cara a cara. Será la tercera vez desde que ambos están en el cargo y la cita es en la provincia de Tucumán.

Con la Ley Bases sancionada, el encuentro ya tiene fecha de concreción. Será el 8 de julio cuando finalmente se firme el Pacto de Mayo que Milei anunció el 1 de marzo en su primer discurso de apertura de sesiones en el Congreso. Será en la medianoche hacia el 9 de julio, Día de la Independencia.

Alfredo Cornejo confirmó a SITIO ANDINO que estará presente en este evento. Aunque se sospechaba que así sería, teniendo en cuenta que es uno de los gobernadores que más respaldo ha expresado al presidente; este lunes el gobernador confirmó su asistencia.

"El que quiera venir va a venir, el que no quiera venir, no va a venir. No voy a obligar a nadie, todas las fuerzas que integran el arco político están invitados", dijo el líder libertario sobre el evento.