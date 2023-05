El Presidente llamó a la unidad en su último Tedeum de 25 de Mayo

EN VIVO | El presidente Alberto Fernández participa del Tedeum por el 25 de Mayo.

Su no participación en el acto que encabezará Cristina

Previo al inicio de la ceremonia, Fernández charló con los periodistas acreditados en Casa Rosada y señaló que “para los que somos peronistas tenemos que estar todos en la plaza recordando a Néstor (Kirchner), porque Néstor nos unió", en el acto que encabezará esta tarde la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner en Plaza de Mayo con motivo del 20° aniversario de la asunción del expresidente.

"Yo no voy a estar, pero Néstor nos unió", aclaró, y explicó que "no voy a estar en Buenos Aires, estoy terminando y me estoy yendo", tras su presencia en el Tedeum en la Catedral metropolitana, porque "tengo mi familia en Chapadmalal".

Ante una consulta de si estaba molesto por no haber sido convocado al acto contestó que "no, para nada" y pidió que "no busquemos un título para que nos peleemos" porque "hoy tenemos que estar más juntos que nunca".