El impacto de la Ley Bases y el paquete fiscal en la economía de Mendoza

Además, se refirió a las expectativas por el blanqueo y sostuvo que "hay un beneficio que todavía no sabemos de cuánto es porque es un proceso que recién se va a empezar a conocer cuando se adhieran". "Van a tener más, van a depositar más impuestos y por lo tanto también crecerá un poco la recaudación nacional y derivado de eso crecerá la recaudación coparticipable, pero no podemos proyectarlo", agregó.

En cuanto a los Bienes Personales, destacó que "va a haber una baja que se va a producir el año que viene, todavía no tenemos ningún número". Y agregó: "Si hay más gente que adhiere, que declara sus bienes, a lo mejor termina siendo un aumento, no una baja. Eso no podemos proyectarlo todavía, no vamos a tener una respuesta efectiva sobre eso en el corto plazo".

Los beneficios detrás de los números

El gobernador destacó la "expectativa económica que generan la aprobación de las leyes, es decir, cómo va a repercutir en las empresas, en las decisiones individuales de las personas". "Creo que debería ser positivo, se nota que hay un rumbo, que tiene apoyo. No sabemos cómo darle números a eso, se verá, no es inmediato esto. La economía tiene una parte de ciencia exacta, de números pero también tiene una parte expectativa que es -según cómo lo decodifica cada actor social-, no cada agente económico".

Si todo sale bien, se supone que el año que viene va a haber una recuperación de la economía entre 3, 4 y 5 puntos, con lo cual la recaudación aumentaría por actividad económica menos lo que se le saque de bienes personales, más lo que la gente que no tenía blanqueados sus bienes, lo blanquee, todas esas cosas son hoy conjeturas.