Martín Hinojosa, el único precandidato del PJ: "Tenemos la capacidad de gobernar"

Quien sembró alguna posibilidad fue la senadora nacional Anabel Fernández Sagasti, que durante el fin de semana de festejos vendimiales, sostuvo: "Si mi nombre sirve para hacer una mejor fórmula o una más competitiva, estoy para poner el cuerpo por el peronismo y por Mendoza siempre”. Sin embargo, todavía no lanzó su precandidatura oficialmente.

Mientras tanto, Hinojosa dio algunas definiciones de lo que anticipa será su campaña. En una entrevista en el ciclo Tribuna, que se emite por Andino TV, el titular del Instituto Nacional de Vitivinicultura, sostuvo: "Hay que volver a poner a Mendoza en el lugar que supo tener. Mendoza supo ser la referente de la zona de Cuyo. Tenemos todo para volver a serlo", destacó.

Primer programa Tribuna, Hinojosa Foto: Cristian Lozano

En cuanto a la situación dentro del Frente peronista, destacó que cuenta con el apoyo necesario: "Yo hablo con todo los dirigentes del PJ, con los intendentes, referentes políticos, ministros nacionales, con las bases porque yo quiero y aspiro a ser el candidato de todo el PJ".

Internamente, el peronismo se enfrenta a internas entre los distintos sectores. "Tenemos que tratar de resolver las diferencias para tener un proyecto. Primero tenemos que resolver nuestra situación y después salir a convencer a los mendocinos. Tenemos la capacidad de gobernar", sostuvo.

Por otra parte, cuestionó la gestión de Rodolfo Suarez: "Las provincias vecinas nos han ido ganando terreno, muchos profesionales se van a trabajar a otras provincias porque les pagan mejor o hay mejor infraestructura", señaló.

Además, Hinojosa hizo un duro diagnóstico: "Nos hemos ido quedando en infraestructura escolar. Las escuelas están en muy mal estado, los peores aumentos de sueldo en Argentina son los docentes mendocinos".

En este sentido, cuestionó el argumento del gobierno provincial de atribuir estos reclamos a la situación económica nacional: " La macro no le afecta solo a Mendoza. Vemos provincias que nos van ganando terreno, espacios. Dejamos de ser relevantes pero la macro nos afecta a todos", disparó y agregó: "Las decisiones del gobernador son independientes de quien gobierna a nivel nacional".

Y se refirió a la grieta: "Nos ha impedido muchos proyectos", entre los que puso como ejemplo a Portezuelo del Viento. "Cómo puede ser que los gobernadores de La Pampa y de Mendoza nunca se han juntado. Venimos siete años con esto y no sabemos si lo tenemos o no lo tenemos. No es tan complicado llegar un acuerdo", cuestionó.