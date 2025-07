Luis Petri anticipó una posible visita de Milei a Mendoza: "Es altamente probable"

Por su parte, el gobernador Alfredo Cornejo reafirmó su respaldo al presidente Milei, expresando su compromiso con el proyecto nacional. “Me siento en la obligación de apoyar a este Gobierno”, sostuvo. Aunque reconoció matices en su postura, aclaró: “Hay aspectos del rumbo actual con los que me siento cómodo, y otros con los que no, y así lo he manifestado públicamente”.