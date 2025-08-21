Congreso

Los gobernadores lograron la distribución automática de los ATN

Diputados aprobó el proyecto impulsado por gobernadores, incluido Alfredo Cornejo, que establece la distribución automática de esos fondos a las provincias.

El proyecto fue impulsado por Alfredo Cornejo y otros gobernadores.

El proyecto fue impulsado por Alfredo Cornejo y otros gobernadores.

 Por Florencia Martinez del Rio

La Cámara de Diputados aprobó la ley que establece la distribución automática de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) a las provincias. La iniciativa fue impulsada por gobernadores, entre ellos, el mendocino Alfredo Cornejo. El Gobierno Nacional buscaba mantener el manejo discrecional de esos fondos.

La norma, que venía con aval del Senado, fue aprobada se aprobó con 143 votos positivos, 90 negativos y 12 abstenciones en la mega sesión del miércoles. Con esto, quedó en condiciones de ser promulgada o eventualmente vetado por el Poder Ejecutivo, ya que el presidente Javier Milei amenazó con hacerlo en la previa.

La iniciativa establece que los ATN serán considerados a cualquier efecto como integrantes de la masa de fondos coparticipable y su envío deberá ser "diaria y automática", en las mismas condiciones que la coparticipación federal. Hasta ahora, la Nación concentraba la recaudación y transfería una parte a las provincias de manera discrecional.

La propuesta del oficialismo, que consistía en seguir usando estos aportes para emergencias y repartir solo el remanente, quedó descartada con la aprobación del dictamen de mayoría.

El proyecto aprobado en Diputados

El debate en el recinto expuso las dos posturas antagónicas. Desde la oposición argumentaron que el recorte de fondos estaba ahogando a las provincias, mientras que el oficialismo defendió la discrecionalidad como una herramienta contra la corrupción.

En defensa del proyecto, el diputado de Unión por la Patria, Ariel Rauschenberger, rechazó el argumento oficial sobre el riesgo al equilibrio fiscal: "¿Cómo vamos a querer romperlo si estamos discutiendo fondos de las provincias? Su par de bancada, Silvana Ginocchio, afirmó que el Gobierno Nacional quitó la ayuda para conservar el superávit, lo que "llevó al ahogo a las provincias".

El diputado oficialista Carlos Zapata defendió la propuesta del Ejecutivo de mantener el uso discrecional, al asegurar que el concepto de "Estado presente sirvió para alimentar un sistema de corrupción".

El radical Julio Cobos, que pertenece a Cambia Mendoza pero es un ferviente opositor a la gestión de Javier Milei, celebró la aprobación del proyecto: "El Senado aprobó y en Diputados ratificamos la ley sobre la distribución de los ATN. Estos fondos son de las provincias y la Nación sólo debe administrarlos, no retenerlos para engrosar el superávit fiscal. Con esta ley recuperamos fondos de los estados provinciales".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/juliocobos/status/1958352467046936928&partner=&hide_thread=false

Iniciativa impulsada por Alfredo Cornejo y otros gobernadores

Cornejo y otros gobernadores, tras la reunión del Consejo Federal de Inversiones (CFI) en junio, redactaron un proyecto de ley consensuado para "más federalismo" a partir de una "mayor equidad distributiva".

Según cálculos de los mandatarios, el costo fiscal equivale apenas al 0,03% del PBI ($253.000 millones), pero remarcan que no es un gasto extra, sino "recursos que ya les pertenecen a las provincias”. Al respecto, desde el Gobierno Nacional dijeron que el Presidente vetaría cualquier norma que atente contra el "equilibrio fiscal".

El reparto de los Aportes del Tesoro Nacional podría significar unos $36.000 millones anuales, pero sólo se ejecutaron $3.000 millones en lo que va del año, lo que ubica a Mendoza entre las provincias menos beneficiadas por estos fondos. A nivel nacional, la Casa Rosada sólo ejecutó el 20% del total previsto para los ATN, lo que intensificó las tensiones con los gobernadores, incluso los más alineados al oficialismo.

Alfredo Cornejo.
Alfredo Cornejo.

Alfredo Cornejo.

Además, los mandatarios apuntan al Impuesto a los Combustibles. Proponen reformar la distribución, se aspira repartir ese tributo de la siguiente manera: un 14,29% para el Tesoro Nacional, un 52,02% para las provincias y un 28,69% para el Sistema Único de Seguridad Social.

Mendoza debería recibir unos $40.000 millones, aunque hasta ahora sólo llegaron cerca de $7.000 millones, repartidos entre Vialidad y programas habitacionales.

