Los cien días de Javier Milei: el presidente vivió la peor semana desde que asumió

El tema ya venía haciendo ruido desde el aumento de los legisladores, donde obviando la división de poderes Milei se metió de lleno. Fue lo que tuvo en cuenta Victoria Villarruel, cuando en su condición de presidenta del Senado decidió desatender la “orden” dada para retrotraer los aumentos. Convencida de que eso afectaría la frágil convivencia en una Cámara alta donde había logrado alinear los planetas en diciembre hasta que el DNU 70/23 le alteró todo, al punto tal de frenar la actividad del Cuerpo durante el verano. Advirtió a la Casa Rosada que eso iba a incidir en la relación con los jefes de bloques, indispensable para seguir resistiendo el tratamiento del DNU en el recinto, pero le contestaron que no importaba: que en última instancia eso terminaría contribuyendo al discurso oficial contra la casta.

Finalmente Villarruel arrancó la semana accediendo al pedido que directamente le hizo el presidente, pero la bomba estalló cuando ella incluyó en el temario de la sesión convocada para el jueves siguiente el debate del DNU. Volvieron entonces a agitarse los fantasmas que giran en torno a la relación entre el Presidente y su vice.

La exposición de la dura interna entre el Presidente y su vice -desmentida enfáticamente en los días posteriores por el propio Milei y el vocero, no hizo más que opacar el triunfo legislativo que el oficialismo logró el miércoles en Diputados, al no conseguir la oposición quórum para tratar el tema de la movilidad jubilatoria.

La semana negativa del Gobierno se completó al día siguiente con el severo traspié registrado en el Senado, donde por primera vez se le rechazó en una cámara un DNU a un presidente en ejercicio (el Frente de Todos forzó el rechazo también en el Senado de tres decretos de necesidad y urgencia de Mauricio Macri pero cuando éste ya no era presidente, en 2020).

Este es el Gobierno con menor cantidad de legisladores propios en la historia argentina. Y como si esto no fuera una piedra en el camino, Milei opta por la no negociación para mantener un discurso “anti casta”. Este enfrentamiento del libertario al Congreso no es gratuito. Por ahora cuenta con la carta a favor de que algunos legisladores de Juntos por el Cambio (o ex) no se animan a aliarse al peronismo (Unión Popular) en esta cruzada. Pero advierten que de mantenerse esta tensión, podrían complicarse las cosas para el Gobierno, en nombre de la defensa de la institucionalidad.

Con este escenario, y a pesar de que las encuestas le siguen dando un alta imagen positiva, el Gobierno empieza a entender que negociar es clave en política. Así, comenzó a hacer circular un borrador del proyecto de la nueva ley de Bases -Ley Ómnibus-. El ministro del Interior, Guillermo Francos se los facilitó a los gobernadores y a legisladores.

De hecho, el viernes Francos habló con las autoridades de los bloques PRO y UCR, y este lunes continuará con Miguel Ángel Pichetto. Escuchó también sugerencias sobre qué hacer con el DNU, no solo para evitar que se lo rechacen, sino para aprobarlo. Radicales y Nicolás Massot, de Hacemos Coalición Federal, sugirieron transformarlo en un proyecto de ley o varios -incluso sumar algún tema en la ley ómnibus- para mantener su vigencia y hasta rescatar temas frenados por la justicia. Igual, va a ser difícil convencer al Gobierno en esto.

Un tema que también se metió de lleno en la agenda esta semana fue la situación en Santa Fe