Video: robo exprés en plena Ciudad de Mendoza

Un delincuente solitario perpetró un robo en cuestión de segundos en un mercado de la Sexta Sección, en plena Ciudad de Mendoza, en tanto que sólo alcanzó a sustraer pan, para luego escapar corriendo al activarse la alarma del negocio.

E l robo ocurrió 5.49 de este viernes en el local Mercado Express, ubicado en Tiburcio Benegas y Juan B. Justo, en la Ciudad de Mendoza.

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El atraco quedó registrado en una de las cámaras de seguridad del local y con esas imágenes ahora la policía busca al autor del robo, quien alcanzó a escapar.

Según se observa en el video, el delincuente -con mochila- rompió el blíndex del negocio e irrumpió en el local , dirigiéndose inmediatamente al sector de panificados.

mercado express ciudad

Allí sustrajo pan, pero en ese momento se activó la alarma, por lo que decidió escapar corriendo, posiblemente, abortando una segunda parte del robo que era sustraer dinero o algún otro objeto de valor.

Lo cierto es que cuando la policía llegó al lugar el delincuente ya había huido. Trabajó en la escena Policía Científica y ahora la justicia investiga el robo.