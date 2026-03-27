27 de marzo de 2026
{}
Sitio Andino
Robo

Video: robo exprés en plena Ciudad de Mendoza

Otro robo en plena Ciudad de Mendoza durante la madrugada quedó registrado en las cámaras de seguridad del negocio.

Así quedó el blídex del negocio donde ocurrió el robo.&nbsp;

Así quedó el blídex del negocio donde ocurrió el robo. 

 Por Pablo Segura

Un delincuente solitario perpetró un robo en cuestión de segundos en un mercado de la Sexta Sección, en plena Ciudad de Mendoza, en tanto que sólo alcanzó a sustraer pan, para luego escapar corriendo al activarse la alarma del negocio.

El robo ocurrió 5.49 de este viernes en el local Mercado Express, ubicado en Tiburcio Benegas y Juan B. Justo, en la Ciudad de Mendoza.

Lee además
El acusado de robo fue trasladado a una comisaría de Ciudad. 

Video: impresionante tackle para atrapar a un ladrón en plena Ciudad
Más robos exprés en la zona universitaria de San Rafael: vidrieras rotas y pérdidas constantes video

Entran en segundos y se van impunes: el drama que viven los comerciantes de San Rafael

Video: robo exprés en plena Ciudad de Mendoza

Según se observa en el video, el delincuente -con mochila- rompió el blíndex del negocio e irrumpió en el local, dirigiéndose inmediatamente al sector de panificados.

mercado express ciudad

Allí sustrajo pan, pero en ese momento se activó la alarma, por lo que decidió escapar corriendo, posiblemente, abortando una segunda parte del robo que era sustraer dinero o algún otro objeto de valor.

Lo cierto es que cuando la policía llegó al lugar el delincuente ya había huido. Trabajó en la escena Policía Científica y ahora la justicia investiga el robo.

Temas
Seguí leyendo

Ahora en la Sexta Sección: otro importante robo en una casa

Robaron una fortuna en una casa de Maipú

Detuvieron a dos hombres por robo de cables en el Metrotranvía

Golpe comando: diez ladrones robaron motos de una playa municipal

Video: le quisieron robar el auto, disparó 10 veces para defenderse e hirió a uno de los asaltantes

El olfato de Sky no falló: así ubicó el perro de la Policía a un sospechoso tras un robo en Godoy Cruz

Tiene 92 años, entraron a su casa en San Martín y le robaron dinero y joyas

Se robó un auto en la Sexta Sección, lo dejó tirado y lo atraparon en horas

LO QUE SE LEE AHORA
Murió una joven de 19 años en un accidente vial en Junín

Impactante accidente en Junín: una joven murió en el acto

Las Más Leídas

Cómo es el procedimiento de eutanasia que recibirá Noelia Castillo Ramos 

Cómo es el procedimiento de eutanasia que recibió Noelia Castillo Ramos

El abuso sexual habría ocurrido en un descampado. 

Menor denunció que fue violada por dos hombres en Guaymallén

Científica trabajó en la escena de la muerte, en Godoy Cruz. 

Conmoción en Godoy Cruz por la trágica muerte de un hombre

El joven se encontraba realizando actividades junto a sus compañeros 

Conmoción total en una escuela de Godoy Cruz por la muerte de un adolescente de 15 años

Importante operativo policial en General Alvear.

Salió en moto hacia Mendoza, desapareció en la ruta y fue hallado muerto en Alvear