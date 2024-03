Victoria Villarruel- Javier Milei: la novela del verano por un DNU

La vicepresidenta de la Nación no pudo, no supo o no quiso frenar el tratamiento del DNU en el Senado. Unión por la Patria tenía ya casi asegurado el número para tratarlo y da toda la impresión que la Vicepresidenta (que ya ha demostrado ser más inteligente políticamente que el presidente por escándalo) no quiso regalarle ese triunfo a la oposición y firmó el Orden del Día con el tratamiento del DNU 70/2024 incluido.