El Senado ratificó la sesión de este jueves para debatir el mega DNU

El mega Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que desregula la economía se debatirá este jueves en la sesión que realizará el Senado, desde las 11 . La titular de la Cámara alta, Victoria Villarruel pidió posponer la discusión , pero no tuvo el aval de los jefes de bloque y la situación se agravó, en pleno encuentro, con el comunicado que emitió Javier Milei .

“La Vicepresidenta pidió que se postergue el tema, darle más tiempo al Gobierno para negociar con los gobernadores. Pero no hubo acuerdo. Villarruel no puede hacer mucho más, la Rosada se la pasó todo el día atacándola a ella y a los senadores en vez de trabajar para evitarlo ”, dijo un senador que participó de la reunión de Labor parlamentaria este miércoles por la tarde.

“Tenía cuatro pedidos de sesión hecho por 42 senadores, no por cinco kirchneristas. Hasta ahora, el Ejecutivo no se metió nada a laburar para la aprobación del DNU, ni siquiera para evitar su rechazo. La posibilidad de que no se caiga dependía de que se ponga a laburar la Casa Rosada”, apuntaba una senadora que participó de las conversaciones intensas que se dieron entre todos los bloques en las últimas 48 horas, citada por el sitio Infobae.