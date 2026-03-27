Denuncian estafa de una empresa de camperas de egresados en Mendoza: los detalles del caso

El sueño de tener la campera de egresados se convirtió en una verdadera estafa para decenas de familias del colegio Tiburcio Benegas de Ciudad. La empresa Imagen Corporativa/Imagine Teens, conocida comercialmente como It Egresados, con domicilio legal en Maipú, no entregó la indumentaria escolar pese a que recibieron el pago total. No es la primera vez.

El conflicto comenzó a mediados del año pasado cuando los tutores del, en aquel momento sexto grado del colegio Nº36 Tiburcio Benegas de Ciudad, firmaron un contrato con la empresa "Imagen Corporativa/Imagine Teens", que opera bajo el nombre comercial de IT Egresados. El acuerdo establecía el pago de un combo de campera y remera por un valor total de $85.000 por alumno.

Según consta en la documentación, la entrega debía realizarse en un plazo de 90 días hábiles tras la toma de medidas. El conflicto comenzó a escalar cuando la fecha de entrega, pactada inicialmente para fines de 2025 tras la toma de medidas, se fue postergando con argumentos sobre "retrasos en el bordador" y "promociones acumuladas" . Los chats de WhatsApp revelan cómo las familias insistieron durante meses ante una representante de it Egresados llamada Carolina, quien finalmente aseguró haber sido desvinculada de la empresa en diciembre, dejando a los padres a la deriva.

Al contactar directamente al número central de la empresa, un nuevo interlocutor identificado como "Tiziano" continuó con las promesas de entrega para finales de marzo de 2026. Sin embargo, cumplido el plazo, la respuesta fue tajante: “informaron que no podrían continuar con la producción y que un supuesto representante legal se contactaría para gestionar la devolución del dinero, algo que hasta el día de hoy no ha sucedido”, contó a Sitio Andino una de las madres damnificadas.

Estafa | Capturas de pantalla de una extensa conversación entre los padres y la representante de It Egresados

Estafa | Padres y madres del colegio Tiburcio Benegas ponen en alerta a la comunidad por una empresa que promete una indumentaria que nunca entrega

Tiziano mintiendo, estafa, It Egresados Estafa | Captura del momento en el que la empresa It Egresados se desentiende de la producción de camperas

El historial de la empresa bajo la lupa

Este caso no parece ser un hecho aislado. Tras las primeras investigaciones de las familias de la escuela Tiburcio Benegas, aparecieron otros padres de la zona de Lunlunta, cuyos hijos asisten a la escuela Independencia, que reportaron experiencias similares con la misma metodología de la misma empresa:

Contratación anticipada : captan a los grupos a principio de año para asegurar el flujo de fondos.

: captan a los grupos a principio de año para asegurar el flujo de fondos. Desvinculación de contactos : la persona que hace el trato inicial luego se desentiende alegando problemas internos.

: la persona que hace el trato inicial luego se desentiende alegando problemas internos. Incumplimiento total: tras recibir el pago completo, cesan la comunicación o entregan productos de bajísima calidad bajo presión policial.

"Si esperamos a la justicia tenemos para largo, por eso buscamos hacer público el caso para que la empresa nos devuelva la plata y que otros padres no caigan", manifestó una de las madres afectadas. "Si esperamos a la justicia tenemos para largo, por eso buscamos hacer público el caso para que la empresa nos devuelva la plata y que otros padres no caigan", manifestó una de las madres afectadas.

imagen de la empresa It, el contrato y la denuncia La empresa conocida como "It Egresados" tiene una denuncia por estafa tras el incumplimiento de la entrega pautada

Acciones legales y alerta a la comunidad

Ante la falta de soluciones, las familias ya han avanzado con una denuncia formal. Aunque inicialmente acudieron a Defensa del Consumidor, la gravedad de los hechos y la presunta configuración de un delito económico los llevó a radicar una denuncia penal ante el Ministerio Público Fiscal de la Provincia de Mendoza. Hasta el momento, nadie se ha comunicado con los damnificados para concretar el reintegro.

La indignación de las familias radica no solo en el perjuicio económico, sino en la desilusión de los chicos que comenzaron las clases sin su indumentaria. La justicia penal deberá investigar ahora si existe una maniobra sistemática de estafa por parte de los titulares de la firma It Egresados. Mientras tanto, el local de Maipú se encuentra clausurado y los padres buscan recuperar el dinero invertido con tanto esfuerzo.