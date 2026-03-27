Comienza la vacunación antigripal de PAMI en Mendoza: cómo y cuándo recibir la dosis gratuita. Imagen creada con IA

La provincia de Mendoza se prepara para iniciar formalmente la campaña de vacunación antigripal para los afiliados de PAMI. A través de un comunicado oficial enviado por la obra social, desde el Colegio Farmacéutico de Mendoza (CoFaM) confirmaron que "las dosis estarán disponibles en las farmacias desde el próximo lunes 30 de marzo" .

La medida asegura la cobertura gratuita para los jubilados y pensionados , quienes podrán acceder a la dosis anual obligatoria para prevenir complicaciones respiratorias durante los meses de bajas temperaturas.

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A diferencia de otras campañas, la aplicación se realizará de manera descentralizada a través de la red de farmacias locales. Para poder recibir la dosis, los afiliados deben tener en cuenta dos requisitos fundamentales :

Vacunación antigripal: desde el 30 de marzo estarán disponibles las dosis en las farmacias.

Se recomienda a los beneficiarios comunicarse previamente con su farmacia habitual para confirmar la disponibilidad de stock, ya que la entrega de dosis desde las droguerías se realizará de forma progresiva a partir de la fecha estipulada.

VACUNA ANTIGRIPAL 2026 En línea con las recomendaciones del Ministerio de Salud de la Nación, PAMI anuncia que a partir del próximo lunes 30 todos los afiliados podrán comenzar a vacunarse. La decisión responde al adelantamiento de la temporada de virus respiratorios que se… pic.twitter.com/IMXiPJzork

Servicio habilitado: el local debe contar con el servicio de vacunación y personal autorizado para la aplicación.

Farmacias adheridas: el expendio se realizará únicamente en aquellas farmacias que tengan convenio vigente con PAMI.

vacunación antigripal 2 La entrega de las vacunas en las farmacias será progresiva.

Precios y descuentos para el sector privado

Para el resto de la población que cuenta con otras obras sociales o prepagas, las vacunas ya se encuentran disponibles en vacunatorios privados. Actualmente, los valores de las dosis oscilan entre los $65.000 y $69.000.

No obstante, la mayoría de los afiliados a distintos sistemas de salud cuentan con descuentos que, en gran parte de los casos, alcanzan el 50% del valor total, facilitando así el acceso a la inmunización para quienes no forman parte de los grupos de gratuidad de PAMI.

Refuerzo en el sistema público provincial

En sintonía con el anuncio nacional, el Ministerio de Salud de Mendoza informó que "en las próximas horas arribará a la provincia un nuevo lote de 15.000 dosis de vacunas enviado por el Gobierno Nacional".

Estas dosis están destinadas estrictamente a la población de riesgo, que incluye a personal de salud, embarazadas, niños de 6 a 24 meses y personas con enfermedades crónicas.

vacunación Vacunación antigripal: en las próximas horas llegará un lote con 15 mil dosis.

Este cargamento será distribuido de inmediato en los centros de salud referentes de los 18 departamentos, garantizando que la red pública cuente con los insumos necesarios para la demanda estacional.