25 de marzo de 2026
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Vacunación antigripal: Mendoza sumó nuevas dosis, pero no hay en farmacias para PAMI

Mendoza recibió nuevas dosis de vacunas contra la gripe, pero los afiliados a obras sociales y jubilados enfrentan una espera sin fecha confirmada.

Vacunación antigripal: Mendoza sumó nuevas dosis, pero no hay en farmacias para PAMI.

Vacunación antigripal: Mendoza sumó nuevas dosis, pero no hay en farmacias para PAMI.

Foto: Yemel Fil
 Por Natalia Mantineo

La vacunación contra la gripe sigue activa en la provincia de Mendoza. Desde Salud, confirmaron que arribó de un nuevo lote de 8.000 dosis, enviadas por el Gobierno Nacional. Este refuerzo será distribuido en los centros de salud y vacunatorios con mayor afluencia. En tanto, sigue el faltante en farmacias para PAMI y afiliados a obras sociales.

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Vacunación antigripal: el foco en el sector público

Actualmente, la inmunización en los efectores públicos se mantiene estrictamente para el público objetivo: personal de salud, embarazadas, niños de 6 a 24 meses y mayores de 65 años.

Un dato clave es que aquellas personas que presenten comorbilidades (factores de riesgo) deben acudir al vacunatorio con el certificado médico correspondiente para acceder a la dosis de forma gratuita.

vacunación antigripal
En los efectores públicos pueden vacunarse los grupos de riesgo.

En los efectores públicos pueden vacunarse los grupos de riesgo.

Incertidumbre en las farmacias y PAMI

La otra cara de la moneda se vive en el circuito comercial. Desde el Colegio Farmacéutico de Mendoza (CoFaM) indicaron que las dosis para el resto de la población -incluyendo a quienes cuentan con prepagas o son afiliados de PAMI- aún no han llegado a las góndolas.

Pese a las consultas constantes de los jubilados, los farmacéuticos locales señalaron que se encuentran a la espera de los lotes y no cuentan con una fecha precisa de entrega por parte de las droguerías, aunque advierten que sería inminente.

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Por el momento, los afiliados a PAMI están a la espera de las dosis en las farmacias.

Por el momento, los afiliados a PAMI están a la espera de las dosis en las farmacias.

Vacunatorios privados: la única alternativa inmediata

Para quienes no integran los grupos de riesgo o no pueden esperar la llegada a las farmacias, la opción disponible se encuentra en los vacunatorios privados de la provincia.

En estos establecimientos sí hay stock disponible, aunque el acceso está condicionado por el precio: los valores actuales oscilan entre los $65.000 y $69.000 por dosis.

Un dato para tener en cuenta es que la mayoría de las obras sociales brindan descuentos de hasta el 50% para los afiliados, lo cual se reduce bastante el importe.

Vacuna antigripal

Tres preguntas clave sobre la vacunación en Mendoza

¿Quiénes pueden vacunarse gratis en los centros de salud?

La vacunación gratuita en el sector público está reservada exclusivamente para el público objetivo:

  • Personal de salud.
  • Embarazadas (en cualquier mes de gestación).
  • Puérperas (hasta 10 días después del parto).
  • Niños de 6 a 24 meses y adultos mayores de 65 años.
  • También se incluye a personas de 2 a 64 años con factores de riesgo, quienes deben presentar certificado médico.

¿Qué documentación deben presentar los afiliados de PAMI?

Los afiliados de PAMI mayores de 65 años solo deben presentar su DNI y credencial (física o digital) en las farmacias habilitadas de la red. No necesitan orden médica ni turno previo. Sin embargo, los afiliados menores de 65 años con patologías de riesgo sí deben contar con una orden médica electrónica para acceder al beneficio sin costo.

¿Se puede aplicar la vacuna antigripal junto con la del COVID-19?

Sí. Las autoridades sanitarias de Mendoza confirmaron que no es necesario esperar entre una aplicación y otra. Ambas vacunas pueden administrarse el mismo día o en días consecutivos sin que esto afecte su efectividad o seguridad, facilitando así que los grupos de riesgo completen sus esquemas antes del invierno.

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