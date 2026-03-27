27 de marzo de 2026
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Maternidad del Saporiti: Mansur aceptó el traslado al Perrupato, pero con una condición clave

El intendente de Rivadavia dio el visto bueno para trasladar la maternidad del Hospital Saporiti, pero exigió garantías para el personal de salud.

Maternidad del Saporiti: Mansur aceptó el traslado al Perrupato, pero con una condición clave.

Maternidad del Saporiti: Mansur aceptó el traslado al Perrupato, pero con una condición clave.

Foto: Yemel Fil
 Por Natalia Mantineo

Este viernes, se reunieron en Casa de Gobierno, el ministro de Salud, Rodolfo Montero, junto con el intendente de Rivadavia, Ricardo Mansur, y acordaron el traslado de la maternidad del Hospital Saporiti al Perrupato. La medida se concretará tras el compromiso oficial de un encuentro con los profesionales del nosocomio.

Durante la charla, que según fuentes oficiales se dio en "buenos términos" pese a las críticas iniciales de Mansur hacia el perfil técnico del ministro, se fundamentó la decisión con cifras contundentes.

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"Esto no lo dice un economista, lo dicen los especialistas. Para que una maternidad sea segura debe tener volumen de partos y neonatología de complejidad, algo que este hospital no posee", sentenció Montero ante el planteo del intendente.

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Maternidad del Saporiti: el intendente Ricardo Mansur aceptó su traslado al Perrupato.

Maternidad del Saporiti: el intendente Ricardo Mansur aceptó su traslado al Perrupato.

Maternidad del Saporiti: el plan de contingencia y la logística

Para mitigar el impacto del traslado, el Ministerio presentó un plan operativo que contempla diversas aristas. Entre ellas se destacan:

  • Atención de emergencias: ante partos inminentes o "procesos expulsivos", las pacientes serán atendidas de inmediato en el Saporiti sin ser derivadas.

  • Movilidad oficial: para partos o cesáreas programadas, el sistema dispondrá de una nueva ambulancia de media complejidad que llegará al hospital rivadaviense esta misma semana.

  • Zonas vulnerables: las mujeres que residan en zonas alejadas podrán acudir al Saporiti y, desde allí, el sistema se encargará del traslado al Perrupato en cualquier etapa del proceso.

  • Control prenatal: se garantizó que la guardia obstétrica y los consultorios externos seguirán funcionando en el Saporiti. Los profesionales locales realizarán todo el seguimiento del embarazo; solo el momento del alumbramiento se trasladará a San Martín.

La exigencia de Mansur: estabilidad laboral

Si bien el intendente aceptó los argumentos técnicos y la necesidad del traslado para resguardar la salud de las madres y los recién nacidos, impuso una condición innegociable.

De acuerdo a la información a la que accedió Sitio Andio, Mansur exigió que las mismas explicaciones brindadas en Casa de Gobierno sean transmitidas de manera directa al personal del Saporiti.

Ricardo Mansur, Rivadavia, elecciones 2023
Ricardo Mansur, intendente de Rivadavia.

Ricardo Mansur, intendente de Rivadavia.

En ese sentido, se acordó que en los próximos días las autoridades de Salud se reunirán con los profesionales para justificar los motivos del traslado y asegurarles la continuidad de su fuente laboral. Algo similar con lo ocurrido con la maternidad del Carrillo.

Según el esquema previsto, los neonatólogos podrán optar por reforzar la atención pediátrica en Rivadavia -una especialidad con alta demanda en la zona- o integrarse al equipo del Perrupato. Por su parte, los obstetras continuarán desempeñando sus tareas de control en el hospital local.

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