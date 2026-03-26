Maternidad del Saporiti: Mansur y Montero cara a cara por el polémico traslado al Perrupato.

Se viene un punto de inflexión para la salud pública de la zona Este. El intendente de Rivadavia, Ricardo Mansur , y el ministro de Salud, Rodolfo Montero, estarían pactando una reunión, entre este jueves o viernes, para definir el traslado de la maternidad del Saporiti hacia el Hospital Perrupato , una medida que generó una fuerte resistencia social y sindical.

"La decisión ya está tomada . Ahora lo importante es hacerselo entender a la comunidad que comprenda sobre la importancia del hecho. Acá nada tiene que ver el ahorro de eficiencia o recursos, sino que lo importante es cuidar a las mamás de Rivadavia", expresó Montero.

Desde la cartera sanitaria, el argumento principal es técnico y estadístico. Según las autoridades de Salud, el Hospital Saporiti registra actualmente un promedio de un parto cada tres días .

Maternidad del Saporiti: el ministro de Salud y el intendente de Rivadavia definen los detalles del traslado.

"Esta cifra contrasta drásticamente con otras maternidades de la provincia, como la del Lagomaggiore o el Perrupato (San Martín), donde se realizan aproximadamente 10 partos diarios", expresó el funcionario a Sitio Andino.

Para el Ministerio, esta baja frecuencia en Rivadavia atenta contra la experticia de los equipos médicos y la seguridad del binomio madre-hijo. El plan busca replicar el modelo ya implementado en el Hospital Carrillo de Las Heras: concentrar los nacimientos en centros de mayor complejidad y rotación para garantizar una mejor respuesta ante emergencias.

recien nacido, maternidad, nacimiento, madres, bebes, prematuro, asignación El objetivo del traslado tiene que ver con brindar mayor seguridad al bebé y la madre. Cristian Lozano

"En el Saporiti se realizan 122 partos y unas 150 cesáreas al año. No tiene volumen suficiente para considerarse una maternidad segura. Esto no lo dice un economista, lo dicen los especialistas, lo dicen desde la Organización Mundial de la Salud, desde la Organización Panamericana de Salud. Para que una maternidad sea segura tiene que tener más de 500 partos al año y niños en neo y esta maternidad no lo tiene", explicó Montero.

26 de Marzo de 2026, Rodolfo Montero presentación Campaña Provincial "Un test - cero cáncer" Rodolfo Montero, ministro de Salud. Foto: Cristian Lozano

La postura de Mansur y la presión social

Pese a los números oficiales, la noticia cayó como un balde de agua fría en Rivadavia. Desde que se dio a conocer la intención del traslado, el Hospital Saporiti ha sido escenario de constantes abrazos simbólicos, protestas del personal sanitario y reclamos de vecinos que ven en esta medida un "vaciamiento" de la institución.

Ricardo Mansur, Rivadavia, elecciones 2023 Uno de los primeros que alzó la bandera en contra del traslado de la maternidad fue Ricardo Mansur. Foto: Gentileza

El propio intendente Mansur se ha mostrado crítico, aunque reconoce los límites de su jurisdicción. Al ser un nosocomio público dependiente de la provincia, la decisión final recae en el Ministerio. Por ello, el jefe comunal accedió reunirse con el titular de Salud con el objetivo de "blindar" la atención de las mujeres rivadavienses y evitar que el traslado se convierta en una odisea para las familias de zonas rurales.

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El plan de contingencia: ¿Cómo funcionará el sistema?

Según trascendió, varios son los puntos clave que busca ratificar Mansur en el acuerdo con Montero para llevar tranquilidad a la comunidad:

Partos de urgencia: si una paciente llega al Saporiti en "proceso expulsivo", será atendida de inmediato en el hospital local. No habrá derivación en casos de riesgo inminente.

Logística de traslados: para las cesáreas o partos programados, el sistema de salud dispondrá de movilidad oficial. Se prevé que esta semana llegue una nueva ambulancia de media complejidad destinada exclusivamente a estos traslados.

Zonas alejadas y vulnerables: el hospital se encargará de los traslados particulares para aquellas mujeres que vivan lejos de San Martín. Podrán acudir al Saporiti y, desde allí, ser trasladadas al Perrupato en cualquier etapa (embarazo, parto o post-nacimiento).

Continuidad del control prenatal: la guardia obstétrica y los consultorios del Saporiti seguirán funcionando. Los profesionales acompañarán el embarazo de principio a fin; solo el momento del parto será derivado.

AMBULANCIAS.jpeg Esta semana está previsto el arribo de una ambulancia de media complejidad al Saporiti.

El destino del personal médico

Otro punto de fricción es el futuro de los profesionales del área. Según el esquema previsto, los neonatólogos tendrán dos opciones: reforzar la atención pediátrica del Saporiti (una especialidad crítica en la zona) o ser trasladados al Perrupato, donde la demanda de estos especialistas es altísima.

Por su parte, los obstetras continuarán con sus funciones de control y seguimiento en el hospital rivadaviense, salvo en el acto del alumbramiento.

La reunión no tiene aún fecha ni hora confirmada, pero definirá si estas garantías son suficientes para calmar el clima social en el Este o si el conflicto por la "defensa del Saporiti" sumará nuevos capítulos.