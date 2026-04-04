5 de abril de 2026
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Gobierno Nacional

Leandro Massaccesi se defendió tras su salida del Gobierno Nacional: "No cometí ningún acto ajeno a la ley"

La salida fue impulsada por la ministra Sandra Pettovello, quien consideró el hecho incompatible con la política de austeridad.

&nbsp;Leandro Massaccesi fue echado del Gobierno Nacional.

 Leandro Massaccesi fue echado del Gobierno Nacional.

“No cometí ningún acto ajeno a la ley. No vine a la política a servirme de ella”, afirmó en un extenso descargo, en el que sostuvo que el préstamo solicitado junto a su pareja cumple con todos los requisitos legales vigentes para la compra de una vivienda.

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La defensa del exfuncionario de la cartera de Sandra Pettovello

Massaccesi explicó que la gestión del crédito fue “completamente transparente”, realizada de manera online y con la documentación correspondiente. Además, remarcó el compromiso asumido: “Es un crédito a 30 años que vamos a honrar”.

En esa línea, consideró que acceder a este tipo de herramientas no constituye un delito: “Que quienes tenemos responsabilidades públicas accedamos a las mismas herramientas que cualquier ciudadano, cumpliendo las reglas, no constituye un ilícito”.

La decisión de Sandra Pettovello

La salida del funcionario fue definida por la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, luego de que el caso se hiciera público.

Desde el entorno de la funcionaria aclararon que no se cuestiona la legalidad del crédito, pero señalaron que se trató de una acción de “alto perfil” incompatible con la política de austeridad que impulsa la cartera.

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Repercusiones políticas

El episodio se da en un contexto de creciente presión política, ya que sectores de la oposición en el Congreso solicitaron investigar la adjudicación de créditos millonarios a funcionarios y legisladores.

Según trascendió, en los registros figuran nombres vinculados a organismos como el Ministerio de Economía, el Banco Central y la Cámara de Diputados, con montos que en algunos casos superan los 500 millones de pesos.

Un cierre con críticas

Finalmente, Massaccesi lamentó el desenlace de la situación: “Me voy con la tranquilidad de haber trabajado con compromiso durante estos casi dos años”.

Su salida deja expuesta la tensión entre el cumplimiento formal de las normas y los criterios políticos de austeridad y transparencia que busca sostener el Gobierno Nacional.

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