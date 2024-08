Las razones de Cornejo para rechazar la propuesta de un ministro de Milei

HISTÓRICO: VAMOS A PODER ENCONTRAR MÁS DELINCUENTES DE LA MANO DE UNA NUEVA BASE DE DATOS GENÉTICOS El Registro Nacional de Datos Genéticos no solo es una herramienta importantísima para determinar la responsabilidad de aquellos imputados en la investigación de un delito, sino…

No obstante, la propuesta del funcionario se llevó una negativa rotunda. Cornejo fue tajante: “No es competencia de la provincia, sino de las fuerzas federales”. "Mendoza asiste a la Justicia Federal con el Departamento de Narcotráfico de la Policía de Investigaciones, pero lo hace como colaboradora, no por obligación con ese delito”, sentenció.

justicia federal, centro congresos y exposiciones, Cúneo Libarola Cúneo Libarona pasó por Mendoza y dejó una propuesta que fue rechazada de plano por Alfredo Cornejo Foto: Cristian Lozano

Por qué Alfredo Cornejo rechaza que Mendoza investigue el narcomenudeo

Las razones del rechazo responden a dos argumentos centrales, uno técnico y otro económico. El primero de ellos fue explicado por la ministra de Seguridad y Justicia, Mercedes Rus. Según la funcionaria, en las jurisdicciones donde se implementa la experiencia ha sido negativa.

"Cuando las provincias asumen el narcomenudeo, la justicia local aumenta las investigaciones, porque se suma una cartera nueva, pero después baja porque tiene a su cargo los delitos más de agenda: robos, hurtos; los que la gente pide", especificó. En ese sentido, Cornejo había dicho que ese delito "prácticamente no está penado”, por lo tanto no sobra la motivación para perseguirlo.

Asimismo, según Rus, este pase de jurisdicción no refleja un incremento en el fuero federal de investigaciones en "grandes causas" y provoca "una justicia local abarrotada", por lo tanto "no genera un equilibrio lógico".

Mercedes Rus, Policía de Investigaciones.jpeg Mercedes Rus también se opone a la federalización del narcomenudeo. Mendoza aporta a esas causas la División Contra el Narcotráfico de la PDI Foto: Prensa Gobierno de Mendoza

Por último, la ministra postuló que con una medida de estas características se pierde la integralidad de la investigación. Es decir, el desbaratamiento de un "kiosco" de droga o la detección de una venta minúscula podrían ser la punta del ovillo de una organización delictiva más grande. Al atomizarse las causas, se disiparía la trazabilidad hacia esas estructuras primigenias.

Pero uno de los principales motivos por los cuales el cornejismo rechaza la alternativa que trajo Cúneo Libarona, es económico. Una modificación de tal magnitud resultaría muy onerosa para la Provincia, ya que requiere de la creación de nuevas fiscalías, y más recursos para la operatividad y la administración de Justicia. Un plan que Mendoza no está en condiciones de afrontar.