Las diferencias que Cornejo está dispuesto a dejar de lado por la alianza con Milei

Alfredo Cornejo ha dado sobradas muestras de que su intención es confluir en un espacio común con el mileísmo en los comicios de octubre . Y no dudó en encolumnarse detrás de Casa Rosada en cada uno de los últimos hechos que hicieron mella (no mucha, según lo advierten las encuestas) en la imagen del gobierno federal. Desde las desacertadas declaraciones de Javier Milei en el Foro de Davos -quizás, el primero de una serie de episodios al menos cuestionables de la gestión libertaria-, pasando por el escándalo "Criptogate" , y el último vinculado a las imágenes violentas que se vieron en el Congreso de la Nación . En todas ellas, el mendocino justificó el accionar del líder libertario.

Declaraciones Cornejo criticó los incidentes fuera y dentro del Congreso: "No son una buena imagen"

Tales gestos no son garantía de que no existan diferencias entre el Gobernador y el Presidente. El propio dirigente radical las ha expresado. La designación de jueces de la Corte Suprema por decreto, la no participación del Estado en la obra pública, la falta de cintura política para ordenar las tropas en el Congreso y alentar el consenso con las fuerzas afines, la indecisión a la hora de plantear una reforma laboral, previsional e impositiva concreta, son algunas de las posiciones que los distancian. Ni hablar la concepción de "dinamitar el Estado" que expresa Milei.