Milei defendió su discurso en Davos y sumó más provocaciones: "No nos conmueven"

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/JMilei/status/1883600157872431380&partner=&hide_thread=false DE FALACIAS Y ALGO MÁS



Hace unos días nos paramos en el estrado del Foro de Davos y le dijimos en la cara a las élites globales que la ideología que hace décadas pretenden imponerle al mundo nos está condenando al fracaso.



Planteamos que escudados en buenas intenciones y… — Javier Milei (@JMilei) January 26, 2025

La defensa de Javier Milei a su polémico discurso en Davos

"Lo que no vamos a tolerar nunca, y lo que la sociedad ya no tolera más, es pretender imponer desde el Estado un trato desigual frente a la ley, con el único fin de obtener privilegios y seguir expandiendo el Estado del que los políticos ladrones roban", explicó el mandatario.

Además, sostuvo que no se sentirá culpable de algo que no es y no tendrá empatía por actos de falsa indignación: " No somos nosotros los que tienen que andar encubriendo actos de abuso. Ni tampoco nos van a torcer la mano con sus campañas de difamación".

Embed "Normalizamos que, si se mata a una mujer, se llame femicidio"



Javier Milei dijo que el "feminismo radical busca privilegios", criticó que "no se quejan de que la mayoría de los plomeros son hombres" y afirmó que si plantea "estas cuestiones" lo llaman "misógino". pic.twitter.com/zRgBlQJXZ6 — Corta (@somoscorta) January 23, 2025

Para cerrar, Milei sostuvo: "Nosotros sabemos hacia dónde tenemos que ir para rescatar este país de sus garras. No se pongan en nuestro camino. La libertad avanza y nada impedirá que lo siga haciendo".

El 1° de febrero distintas organizaciones del colectivo LGBT llevarán a cabo la Marcha Federal del Orgullo Antifascista y Antirracista. La movilización fue convocada como respuesta al discurso de Milei durante su participación en Davos, donde cuestionó a las minorías, las parejas homosexuales, las personas trans y a las mujeres.