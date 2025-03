Jornada violenta: más de 150 detenidos, varios heridos y la curiosa respuesta del Gobierno

View this post on Instagram

Marcha frente al Congreso. En medio de una sesión del Congreso Nacional por el caso $LIBRA, donde se crearía una comisión investigadora sobre Javier Milei y su hermana, tuvo lugar la marcha que se desarrolló frente al recinto. Se registraron enfrentamientos entre las fuerza de seguridad y manifestantes. Patricia Bullrich ordenó el refuerzo del operativo que escaló al uso de gases lacrimógenos y camiones hidrantes. #Argentina #Congreso #marcha #jubilados

Dentro del Congreso, se inició la Comisión Investigadora del Criptogate $LIBRA y se aprobó con media sanción el proyecto para destinar fondos de emergencia a Bahía Blanca tras el devastador temporal. Sin embargo, la sesión se vio envuelta en escándalos dentro del bloque oficialista, con discusiones subidas de tono, agresiones verbales y hasta físicas entre diputados de La Libertad Avanza (LLA), lo que derivó en el levantamiento de la sesión.

#CONGRESO | Hoy en el Congreso se llevó adelante la sesión de diputados por el caso $LIBRA que compromete al presidente y a su hermana. La tensión no tardó en llegar al recinto y hubo importantes cruces entre diputados no sólo de distintos bloques, sino de los mismos. Tal como se ve aquí, las diputadas Marcela Pagano y Rocío Bonacci discutieron y le tiraron un vaso de agua a sus compañeras de La Libertad Avanza, Lilia Lemoine y Celeste Ponce. La razón del desencuentro fue porque Pagano y Bonacci dieron quórum a Diputados. #Diputados #Escándalo #LIBRA