Las definiciones políticas en Mendoza para "después de Vendimia"

"Después de Vendimia" es la frase que utilizan los dirigentes mendocinos para esquivar definiciones políticas en años electorales. Esa parece la fecha (tal vez se estire un poco más) elegida por Alfredo Cornejo para resolver al menos una de las dos grandes decisiones que debe tomar este año: el desdoblamiento o no de los comicios provinciales de los nacionales .

Pero no es esa la única resolución de carácter político que se dará en Mendoza este año. Tanto oficialismo como oposición deberán delinear la estrategia para tener un buen desempeño en el proceso electoral donde sin dudas la figura de Javier Milei será preponderante al momento de ir a las urnas, indistintamente de que se elija una banca en el concejo municipal, en la Legislatura o en el Congreso.

En cuanto a la posible alianza electoral con LLA, no está enteramente en sus manos. Tanto a nivel provincial como nacional hay radicales que se oponen rotundamente a esa alternativa, como los hay quienes la entienden como una opción lógica y necesaria para enfrentarse al peronismo.

La amenaza de Milei respecto a que "o vamos juntos en todos lados, o vamos separados" (que fue elevada al PRO, pero que también corre para el resto de los aliados) lo tiene sin cuidado. No sería la primera vez que el Presidente expone en público una posición dura, que después flexibiliza. En la UCR entienden que las uniones políticas se determinarán por distrito y los armados locales pueden variar de las decisiones nacionales.

Reunión Nacional del Consejo de Seguridad Interior, petri, casado, cornejo.jpg Luis Petri, figura preponderante del mileísmo en Mendoza Foto: Prensa Gobierno de Mendoza

"Tengo un apoyo por convicción hacia este gobierno. Así que no veo una incongruencia que confluyamos electoralmente en algún momento”, señaló días atrás Cornejo, quien se para del lado de los que abrazan la idea de una alianza con los libertarios.

En el caso de que ello ocurra, se abrirá el capítulo de las disputas por los lugares en las listas. El ministro de Defensa Luis Petri jugará un papel importante como "radical más libertario que radical" con peso fuerte en el territorio. En algún momento se lo ubicó como primer candidato para la Cámara de Diputados. Habría que ver cuál sería la contrapropuesta de Cornejo, quien además buscará blindar las boletas legislativas, fundamentalmente en el Senado, donde podría perder la mayoría que hoy ostenta.

Las definiciones políticas de la oposición en Mendoza en 2025

En 2023, Omar De Marchi logró agrupar a gran parte del anticornejismo en La Unión Mendocina, que le dio una digna pelea al oficialismo en las elecciones. Sin embargo, con el triunfo de Milei, ese frente prácticamente se desintegró y atomizó en varios espacios.

Los que respaldan al libertario -demarchistas y demócratas- podrían quedar en un limbo ante una eventual alianza entre LLA y Cambia Mendoza. Aliados de Milei y enfrentados a Cornejo, deberán sentar una posición, al menos, incómoda. O, como ha dicho el propio Presidente, "tabula rasa" y todos amigos de nuevo.

Desayuno COVIAR, Vendimia 2024, Omar De Marchi Omar De Marchi, hoy en el directorio de Aerolíneas, es aliado de Milei pero oponente de Cornejo en Mendoza Foto: Cristian Lozano

Los peronistas que formaron parte de ese frente opositor ya fueron convocados por el nuevo presidente del Partido Justicialista, Emir Félix, quien carga con la difícil tarea de levantar a una fuerza alicaída, que viene de protagonizar la peor derrota electoral en Mendoza desde el retorno a la Democracia.

Si bien el sanrafaelino llamó a construir nuevamente un "peronismo mendocino", que empuje desde los municipios, varios dirigentes comienzan a encolumnarse detrás de figuras nacionales. Matías Stevanato, junto a algunas caras del ciurquismo, se ha mostrado cercano al cordobés Martín Llaryora y exhibió ese modelo como uno que debiera imitarse en la Provincia.

El diputado nacional Martín Aveiro, junto con el dirigente del SUTE y la CTA Gustavo Correa, participan del armado del "kicillofismo" local, apostando a una más que posible candidatura presidencial del bonaerense en 2027. Hasta el morenismo suma adeptos en la Provincia.

Emir Félix asunción presidente PJ 2024 (01).jpeg Emir Félix y el peronismo tienen una dura parada en 2025 en Mendoza Foto: Prensa PJ Mendoza

Por el lado del cristinismo, La Cámpora -con Anabel Fernández Sagasti a la cabeza- se muestra como el sector K y más crítico del PJ "tradicional" que encarnan los intendentes.

La idea de Félix es lograr la unidad de todos los sectores. “Ello no significa que debamos pensar igual; no es ser todos lo mismo. Es poder discutir, que haya interna como debe haber, pero que no sea un proceso de expulsión de compañeros, sino que los traiga a discutir adentro, a actuar y tener una presencia activa”, resumió el titular del partido.

Pero para todo ello hay tiempo. "Después de Vendimia" se verá.