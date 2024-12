Recuperar el territorio y "repatriar" a los salientes, la impronta de Emir Félix al frente del PJ

Planteó una construcción que tenga a los departamentos como núcleo. “Hay que ordenar estructuralmente al PJ; queremos recuperar el peronismo en el territorio”, postuló.

Para cumplirlo, además de la militancia, apelará a otras dos patas “descuidadas” en el último tiempo: la participación en entidades intermedias e instituciones “que participan del quehacer de la Provincia”, que provengan del mundo sindical, empresarial, profesional y académico; y la “repatriación” de los dirigentes que se alejaron -por diversos motivos- de la actividad partidaria.

Buscamos organizar al peronismo desde otra óptica y otra lógica. Que no expulse a nadie

En este último grupo se anotan quienes en las últimas elecciones participaron dentro del esquema de “La Unión Mendocina” y acompañaron la candidatura a la gobernación de Omar De Marchi.

“Buscamos organizar al peronismo desde otra óptica y otra lógica. Que no expulse a nadie, que traigamos a todos, que no sobra nadie y que vayamos a buscar los que se fueron”, sintetizó el exintendente de San Rafael.

Emir Félix asunción presidente PJ 2024 (03).jpeg Foto: Prensa PJ Mendoza

Las diferencias con otros sectores y la “unidad en serio”

Lo dicho: entre los asistentes se encontraba Fernández Sagasti, invitada personalmente por Félix, quien lidera el sector hoy más alejado de la conducción, más allá de que forma parte de la comisión directiva (la concejala de Luján, Paloma Scalco, es vicepresidenta segunda).

Ese espacio, vinculado políticamente a la presidenta a nivel nacional -Cristina Fernández de Kirchner-, ha dejado claro que mantiene diferencias metodológicas e ideológicas con el grupo de los intendentes y el que comanda Carlos Ciurca.

El plan del dirigente sureño es alcanzar la unidad “en serio” entre todos los espacios. “Ello no significa que debamos pensar igual; no es ser todos lo mismo. Es poder discutir, que haya interna como debe haber, pero que no sea un proceso de expulsión de compañeros, sino que los traiga a discutir adentro, a actuar y tener una presencia activa”, resumió.

En ese sentido, manifestó que lo central en lo que deben acordar es “la táctica y la estrategia política”. Señaló que se buscará convenir un método de trabajo diferente al implementado en el pasado. “Si seguimos haciendo lo mismo que hemos venido haciendo, los resultados van a ser cada vez peores, como ha venido sucediendo”, reflexionó.

Señaló como punto de partida una fortaleza que -según su visión- el peronismo mendocino perdió a lo largo de los años: “la amplitud de formar un movimiento que tenía muchos tenores, muchas diferencias internas, pero -en definitiva- con tolerancia; donde se determinaban los valores y objetivos principales”.

“Enamorar otra vez a los mendocinos”

La asunción de Félix coincide con el año electoral, en el que el peronismo se juega una dura parada luego de haber protagonizado en 2023 su peor desempeño electoral desde el retorno a la Democracia (no alcanzó el 15% de los votos).

Aquellos comicios fueron traumáticos para el PJ. A la migración de dirigentes de peso hacia otros espacios, se sumo una interna de cuatro listas que confundió aún más al electorado, y una campaña para las generales con apoyos retaceados hacia la fórmula que se impuso en las PASO.

“No es malo -per sé- que haya muchas listas, pero cuando hay demasiadas quiere decir que hay más proyectos personales que colectivos”, analizó Félix. Por tal motivo, anticipó que la próxima etapa consiste en edificar una propuesta “que enamore de nuevo a los mendocinos”. Que apunte -claro está- a cuestiones provinciales y se despegue de la conducción nacional.

“En Mendoza están pasando cosas muy complejas, vinculadas a la inseguridad, la infraestructura, la educación y a la pérdida de la calidad institucional. Y si no tenemos un proyecto que atienda las necesidades de los mendocinos, vamos a seguir discutiendo entre nosotros”, analizó Félix.