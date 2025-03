La receta para un peronismo competitivo del dirigente del PJ nacional que pasó por Vendimia

La carga política que tendría la Vendimia 2025 finalmente se desactivó con la ausencia -por el trágico temporal en Bahía Blanca- del presidente Javier Milei y varios de sus ministros. No solo el oficialismo nacional envió pocos emisarios a Mendoza, sino que la oposición tampoco exhibió a sus principales figuras. Por el lado del Partido Justicialista , el representante fue el exministro de Agricultura, Julián Domínguez , quien participó del desayuno de la COVIAR y se reunió con trabajadores del INTA, que atraviesa un proceso de recortes.

En ese sentido, reparó que el justicialismo no será una alternativa electoral potable “si no logramos un proceso de unidad, ponderando las cosas que se hicieron bien y corregir aquellas que no dieron resultado”.

Analizó que el llamado de la ciudadanía es “trabajar juntos detrás de un proyecto de país que debe volver a industrializarse, a generar un horizonte de futuro, a ofrecer un futuro de industrialización y de trabajo; y de aprovechamiento de los recursos naturales que tiene nuestra Nación, de cuidado del ambiente”.

Para lograr tales objetivos -planteó- la dirigencia partidaria debe deponer posiciones individualistas y proyectar una visión común “detrás de propósitos compartidos”. El primer punto de ese plan -según Domínguez- es “definir el modelo de desarrollo y los intereses que quiere representar el peronismo”, como una alternativa opuesta a la que representa Javier Milei.

Cristina Fernández de Kirchner primera asamblea del PJ 02.jpg El Partido Justicialista, hoy conducido por Cristina, atraviesa un conflictivo proceso de armado de cara a las elecciones 2025 Foto: Prensa Partido Justicialista

El rol del peronismo del Interior en el armado del Partido Justicialista

En su paso por Mendoza, Domínguez se mostró junto al titular del partido en Mendoza, el sanrafaelino Emir Félix, quien sostiene una visión similar a la del bonaerense respecto a que las distintas facciones que integran el peronismo deben ser abrazadas y trabajar por un objetivo común.

El exministro consideró que la dirigencia del Interior jugará un rol clave en ese armado integral. “El peronismo tiene que volver a expresar un proyecto patriótico con sentido federal, donde cada una de las economías de nuestro espacio de pertenencia se vean reflejadas, donde lo diverso tenga lugar”, reflexionó.

Julián Dominguez.jpg Julián Domínguez, exministro de Agricultura y Pesca de la Nación Foto: NA

Evaluó necesario “recuperar un sentido de planificación del territorio para construir un modelo de desarrollo que contemple la realidad productiva y desarrollo de cada región”.

“Hay que volver a recrear una mística patriótica nueva, con sentido nacional, y una nueva gesta de desarrollo, de trabajo, producción, que incluya a las nuevas generaciones”, resumió Domínguez.

