Axel Kicillof lanzó su espacio político y generó malestar en el cristinismo

Además de señalar que el espacio del gobernador bonaerense "no trae nada nuevo" en relación con figuras políticas de Unión por la Patria , consideraron que el MDF " termina siendo una fracción más chica ".

Te podría interesar: Mauricio Macri se sumó a las críticas a Caputo y dejó una dura advertencia

También se refirieron al impacto que tendrá el hecho de dejar afuera a varios actores importantes del movimiento. "No suma intendentes que no estuvieran en Unión por la Patria. Deja afuera al massismo, a (Juan) Grabois y organizaciones que no tienen representación en ese espacio".

Fuente: NA