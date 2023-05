La promesa de sueldos y Vaca Muerta de Guillermo Carmona

Además, el secretario de Malvinas, Antártida y Atlántico Sur, destacó el hecho de que la lista esté conformada por alguien del Norte (por él) y del Sur, como lo es la diputada nacional, de la Provincia de Mendoza. " Es una fórmula que expresa federalismo y que respeta la paridad de género, que se exige para las listas legislativas pero no para el Ejecutivo ", señaló.

En ese sentido, puntualizó que los ejes son "la producción y el trabajo". "Es fundamental poner el acento allí". Además, señaló como otros de los ejes "agua territorito y ambiente, en una provincia donde son factores críticos". "Mendoza es una provincia rica pero ha dejado de generar riqueza. Hay que impulsar un fuerte proyecto de desarrollo económico", señaló.

"Hay que poner arriba de la mesa el gran trabajo que tenemos, un gran tema es ampliar la minería dentro del marco de la Ley 7722: hay departamentos como Malargüe donde hay consenso social y la necesitan para generar empleo y arraigo", destacó por su parte Paponet.

"Hay que desarrollar actividades y expandir. Hay anuncios que no se concretaron" sostuvo y ejemplificó que "Vaca Muerta es un enorme potencial dormido", dijo sobre lo que es una de las mayores reservas de petróleo no convencional, que comparten Mendoza y Nequén. Prometió ponerlo en marcha el primer año gestión, como así también Potasio Río Colorado.

" En Vaca muerta lo que falta es gestión, falta hacer lo que hacen los neuquinos. Cuando yo asumí como secretario de Ambiente (2007) Llancanelo (área petrolera) estaba parado, porque el gobierno de Roberto Iglesias quiso avanzar sin la adecuada Evaluación de Impacto Ambiental. Hoy es un proyecto hidrocarburífero de enorme potencial pero sobre una reserva natural. Para que funcionara iniciamos el proceso adecuado de Declaración de Impacto Ambiental, con consenso social, y hoy es uno de los yacimientos más productivos sin las consecuencias ambientales negativas que se anunciaban por aquella época. Para eso se necesita trabajar, hacer gestiones y generar condiciones que nos van a permitir generar miles de fuentes de trabajo", señaló.

"No hay magia, estamos en la misma Argentina. Las otras provincias han podido avanzar y nosotros no, en Mendoza todo se traba", apuntó Carmona y sostuvo la necesidad de reactivar la industria metalmecánica y la recuperación del agro. "Hay campos y fincas abandonadas porque no se garantiza el recurso hídrico. Hay que trabajar en la producción y el consumo. Nuestra mirada es de industrialización, de agregado de valor aprovechando recursos que están, como el hidrocarburífero, el potasio, recuperar la producción agrícola en un proceso de agregado de valor", agregó Carmona.

En otro orden, Carmona y Paponet se refirieron a la situación de los empleados públicos: "Mendoza es una provincia con un costo de vida muy alto, pero con los peores salarios en el sector público", por eso, prometieron "una política salarial que tome las medias que hay en el país para que los trabajadores y trabajadoras mendocinas puedan vivir dignamente".

En tanto, se sumaron a las críticas al Ítem Aula: "¿Por qué castigarlo en lugar de premiar al docente?", sostuvo la candidata a vice y propuso cambiar el esquema.

"Está muy deteriorado el salario del empleo público en general. Hay síntomas de que este sistema no va más", agregó el precandidato a vicegobernador.

