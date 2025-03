La apuesta del Gobierno de Mendoza para destrabar las paritarias

El positivo inicio de las negociaciones salariales –tras el cierre de un acuerdo con el SUTE (docentes y celadores)- no se replicó en la discusión entre el Gobierno de Mendoza y el resto de los sectores estatales en paritarias .

Frente a la amenaza de un rechazo masivo de los 17 regímenes que aún no firmaron un convenio, el Ejecutivo apretó clavijas y bajó a la mesa una nueva propuesta, que contempla un adicional “estímulo” , similar a los que perciben los docentes desde este año . Se completa con el aumento del 13% en tramos que ya había sido ofrecido ( 7% en marzo, 2,5% en abril, 2% en mayo y 1,5% en junio ).

Ambos se tomarán un par de semanas para dar una respuesta. Al tratarse de una oferta diferente a la de otras audiencias paritarias, evaluarán su legalidad como paso previo a ponerla a disposición de sus afiliados. Hubo coincidencia en un punto: las dirigencias plantean como “poco claro” lo ofrecido, que requiere un análisis profundo para pasarlo en limpio.

Desde el oficialismo, por su parte, entienden que se tomaron en cuenta las exigencias de los sindicatos y alertan que, de sostenerse la negativa, avanzarán con el incremento por la vía del decreto. Si ese es el caso, los adicionales puestos sobre la mesa no serán incorporados y solo se mantendrá el incremento por segmentos al básico.

Marcha SUTE El SUTE, el único sindicato que aceptó -hasta el momento- el aumento salarial en paritarias Foto: Cristian Lozano

“Que no funcione como elemento coactivo”, la postura de ATE sobre la nueva propuesta en paritarias

El secretario general de la Asociación de Trabajadores del Estado, Roberto Macho, especificó que la propuesta para la Administración Central (régimen 05) incluye la eliminación de adicionales salariales acordados en paritarias previas, un blanqueo “pequeño” de otros y –lo dicho- el fondo estímulo, que absorbería aquellos suprimidos y sumaría nuevos.

Más allá de la evaluación jurídica en marcha, el sindicato ya marcó algunos reparos. Si bien el fondo estímulo será remunerativo, no se contemplará para el cálculo del aguinaldo. “Eso debe corregirse”, subrayó Macho en diálogo con Sitio Andino.

Por otra parte, el dirigente sindical advirtió sobre los objetivos que persigue el nuevo adicional. “ Que no funcione como elemento de coacción a los trabajadores –como ocurre con los docentes-, condicionado por la asistencia, las licencias por enfermedad u otras licencias, que son derechos conquistados”, manifestó. Asimismo, señaló que el adicional no integra a todos los sectores. “Es discriminatorio”, postuló.

roberto-macho-02.jpg Roberto Macho, secretario general de la Asociación Trabajadores del Estado Foto: Archivo Medios Andinos

Una vez presentado el dictamen de la asesoría legal del gremio, se realizará una asamblea de delegados, para definir si se baja la propuesta para ser votada por los afiliados, simulaciones en mano. La fecha de la nueva audiencia se fijó para el 18 de marzo.

“Si no vulnera ningún derecho adquirido y no hay ninguna ilegalidad; si se determina que es progresiva y no discriminatoria, se evaluará”, completó Macho.

El cálculo de Ampros y un reclamo de vieja data

Por el lado del gremio que representa a los profesionales de la salud (régimen 27), se le presentaron dos propuestas y aceptó analizar una de ellas, una vez que el Ejecutivo envíe las simulaciones de aumento real para sus afiliados.

La oferta contempla el blanqueo del 50% del adicional “Decreto 2007” y un 5% de incremento en el adicional “Responsabilidad Profesional”, además del fondo ya mencionado. Según las estimaciones del sindicato que conduce Claudia Iturbe, representará una suba del 14% en el sueldo bruto al mes de junio.

No obstante, desde Ampros insisten en el avance del cronograma del pase a planta del personal contratado o con prestaciones, hasta tanto se llame a concurso. Se trata de un reclamo que se lleva a la mesa en cada periodo de negociación salarial.

Ampros.JPG Ampros evalúa la última oferta que el Gobierno llevó a paritarias

El gremio sanitario se presentará el 13 de marzo con una respuesta, una vez sea votado por los afiliados.

Las cartas están en la mesa y ahora es el turno de los sindicatos de hacer su jugada. Desde el Gobierno esperan que la partida concluya favorablemente y cerrar, el menos hasta junio, una discusión desgastante que se maximiza en un año electoral.