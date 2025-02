Se retrasan los acuerdos paritarios de ATE: la próxima reunión será a mediados de marzo

Este miércoles, la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) mantuvo un encuentro por las paritarias con el Gobierno de Mendoza , pero no hubo avances y las negociaciones se dilatarán hasta el 18 de marzo . El cuarto intermedio se decidió para analizar la propuesta del Ejecutivo .

No hay acuerdo

No hay acuerdo ATE anunció paro y manifestaciones en todo el país para este jueves

"El gobierno ha propuesto exactamente lo mismo: un 13% para el primer semestre repartido por meses. A eso, se le suma un pequeño blanqueo del ex 077, de $2.000 o de $13.000 para algunos trabajadores. También un fondo estímulo, algo muy complejo que planteó el Gobierno, dado que hay una inconsistencia desde nuestro de punto de vista legal, en cuanto a adicionales", indicó.

Además, agregó: "Son incompatibilidades que nos gustaría estudiar, por ende, hemos decidido no bajar esta propuesta a los trabajadores porque nosotros mismos, los dirigentes, no la entendemos. Los miembros paritarios no dieron una explicación como corresponde".

Según Macho, van a "ejercer su derecho a interpretarlo" con su asesoría legal y el 18 de marzo brindarán una respuesta al Ejecutivo.