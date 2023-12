Javier Milei: "El que corta calles no cobra planes sociales"

El presidente Javier Milei aseguró que los beneficiarios de planes sociales que corten la calle no "cobrarán". Lo dijo durante su primer discurso como mandatario.

"Quien corta la calle no recibirá la asistencia del Estado: el que corta no cobra", lanzó Milei desde el atril dispuesto en las escalinatas del Congreso de la Nación.

“Este nuevo contrato social nos propone un país distinto, un país en el que el Estado no dirija nuestras vidas, sino que vele por nuestros derechos, un país en el que el que las hace las paga, un país en el que quien corta la calle violando los derechos de sus conciudadanos no recibe la asistencia de la sociedad; puesto en otros términos, el que corta no cobra”, exclamó ante los aplausos de los ciudadanos presentes.