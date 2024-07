Javier Milei, la interna con Victoria Villarruel con millones y la SIDE de fondo.

La Argentina parece un eterno revival de viejos temas. Ahora le tocó el turno a los volver de dos viejos conocidos ; la interna presidente-vice y los servicios de inteligencia con la nueva vieja SIDE . Javier Milei no pudo ser original a la hora de comprar problemas.

La vieja pareja política que transitó dos años, banca contra banca, en la Cámara de Diputados y que se transformó en fórmula presidencial después de que la comunicadora Viviana Canosa descartará en varias oportunidades la candidatura (según cuenta José Luis González , biógrafo no oficial del presidente) no pudo zafar del síndrome ya instalado de los distanciamientos.

El por qué estalló la interna es una anécdota a esta altura. Que el presidente se enoje por un tuit de Victoria Villarruel criticando a un país europeo después de las barbaridades que el propio presidente dijo sobre no menos de media docena de mandatarios extranjeros es ridículo.

Evidentemente la interna tiene motivaciones de poder y no deja de ser un remedo de las viejas diferencias de las derechas argentinas desde hace más de 70 años. Un bando más cercano a las fuerzas militares y a la iglesia casi preconciliar con preceptos de derecha oligárquica tradicional nacionalista y proteccionista y otra ala más liberal en lo económico y con una ensalada ideológica en lo político que solo se unen circunstancialmente en pos del poder.

En este espacio ya contamos sobre este tema incluso antes de la asunción presidencial; y se puede leer aquí.

Javier Milei y la pata mendocina de la interna

La interna del presidente y la vice puede tener repercusiones en Mendoza. Recordemos que el Partido Demócrata Nacional, en el cual tiene fuerte influencia Carlos Balter e integra el PD mendocino, recibió la renuncia de Victoria Villarruel y ayer se conoció que Karina Milei lo dejaba fuera del armado de la Libertad Avanza.

Villarruel, según los voceros oficiosos que cenan con el presidente y su hermana en Olivos, está ya absolutamente fuera del ecosistema de poder de la Libertad Avanza, cómo terminará repercutiendo en el Senado y en el armado de poder de un Gobierno ultra condicionado por la crisis económica es sin dudas la nueva Trivia que consumirá horas de análisis de aquí en más.

image.png Karina Milei y Santiago Caputo, la mesa super chica de Javier Milei en el centro de la tormenta.

Javier Milei; SIDE, Millones y Parlamento

La decisión del Gobierno de volver a lo peor de los años de la inteligencia argentina y los 100 mil millones de presupuesto extra para la nueva SIDE que manejara a discreción el super asesor presidencial Santiago Caputo están en el verdadero centro de la pelea entre Presidente y Vice.

Mauricio Macri conoce como nadie la importancia de la inteligencia en el armado de una estructura política basada en espías, carpetas y secretos. Los mentideros parlamentarios aseguran que el acuerdo entre el ex presidente (destratado por los hermanos Milei) y la vice presidente para quedarse con el control de la poderosa Comisión Bicameral de Inteligencia a través del senador del PRO, Martín Göerling estaba cerrado.

El trio Milei, Milei, Caputo(Santiago) pretende ese espacio, no para un integrante de LLA ,sino para el peronista libertario entrerriano Edgardo Kueider como parte del acuerdo de su importante aporte a la sanción de la Ley Bases y el Paquete Fiscal.

En el Parlamento aseguran que la Comisión Bicameral de Inteligencia es una de las dos más importantes del entramado legislativo y tiene la potestad de controlar en el más absoluto de los secretos desde los gastos hasta la actividad de cada espía.

Mauricio Macri (y Victoria Villarruel) saben, como nadie, que espiar, operar en medios y redes y varios verbos non sanctos más se posicionan como el gran aditivo de la política de estos años y no están dispuestos en que todo queden en manos de Karina Milei y Santiago Caputo. Se sabe que quien abre el paraguas antes que llueva no se moja.