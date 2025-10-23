23 de octubre de 2025
Javier Milei cierra hoy en Rosario la campaña para las elecciones 2025

El presidente Javier Milei eligió esa ciudad de Santa Fe para darle cierre a la campaña electoral de La Libertad Avanza. Quiénes lo acompañarán.

Foto: Prensa La Libertad Avanza
Por Sitio Andino Política

El presidente Javier Milei cierra este jueves en la ciudad de Rosario, Santa Fe, la campaña de La Libertad Avanza (LLA) para las elecciones 2025 del domingo próximo. Se espera que esté acompaña por todo su Gabinete y por candidatos de diversas provincias.

El mandatario había encabezado el martes último una caravana en el centro de la ciudad de Córdoba, donde pidió a los votantes no ir hacia “la esclavitud populista del kirchnerismo”. En esa oportunidad, dio un mensaje con un megáfono sobre la parte trasera de una camioneta, junto a la presidenta de LLA, Karina Milei, y el candidato a diputado nacional por Córdoba, Gonzalo Roca.

Se espera que en Rosario el Presidente inicie la caravana cerca de las 19, cuando volverá a mostrarse cercano a la militancia y buscará sumar los últimos votos de cara a la elección del domingo.

El oficialismo espera con expectativa los resultados de la contienda electoral legislativa, que será bisagra en su administración y marcará el rumbo económico del país, en medio de vaivenes con el dólar.

Javier Milei, Megáfono, ciudad de Mendoza, recorrido, caminata, Luis Petri, Karina Milei 02

Lo que se viene tras las elecciones 2025

El presidente Javier Milei anticipó cambios en el Gabinete a partir del próximo lunes 27 de octubre, luego de las elecciones legislativas. Los que están confirmados que darán un paso al costado serán Luis Petri, que asumiría una banca en el Congreso como diputado nacional por Mendoza, Patricia Bullrich para asumir como senadora por la ciudad de Buenos Aires y Manuel Adorni para asumir como legislador porteño.

Por su parte, Gerardo Werthein presentó su renuncia a la Cancillería. El desgaste se aceleró luego de las desprolijidades en la reunión de Milei y su par estadounidense, Donald Trump, en la Casa Blanca. Otro factor fueron los transcendidos por el malestar e incomodidad por parte de Werthein que generó el rumor del desembarco del asesor Santiago Caputo en el Gabinete.

Según sostienen en el entorno cercano a Milei, Sandra Pettovello (Capital Humano), Mario Lugones (Salud) y Federico Sturzenegger (Desregulación)— continuarían en sus cargos.

El cierre del peronismo

En tanto, el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, y el referente del Frente Renovador, Sergio Massa, cerrarán este jueves la campaña bonaerense de Fuerza Patria en San Martín con un acto junto a jubilados, PyMEs, universitarios, mujeres y trabajadores de la obra pública.

Si bien el peronismo se encamina al final del raid proselitista sin un acto de gran calibre, fuentes partidarias indicaron a la Agencia Noticias Argentinas que el encuentro en la UNSAM servirá para rematar la campaña provincial.

En el mitín que se realizará en esa localidad se espera por la presencia del candidato a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires Jorge Taiana y el ministro de Infraestructura bonaerense, Gabriel Katopodis. También arribarán a ese municipio de la Primera Sección electoral para participar de ese encuentro diversidades y trabajadores del INTI, INTA y CNEA, entre otros sectores.

La actividad en San Martín se enmarca en la serie de “mini actos” de cierre de Fuerza Patria, y del que forman parte también las visitas de Kicillof y candidatos del espacio a las localidades de Almirante Brown y Berazategui. En esos municipios, el gobernador y los postulantes del frente volverán a aprovechar las actividades de gestión bonaerense para dar el punto final a la campaña electoral, como sucedió para las elecciones provinciales del 7 de septiembre. Fuente: NA.

