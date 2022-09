Ilardo defendió las PASO y analizó el cierre de su charla "Derribando mitos mendocinos".

En total fueron siete “mitos” que el senador buscó desandar. “Uno era que Mendoza es conservadora, otro que el radicalismo ordena las cuentas y otro que los peronistas, cuando están en el gobierno, son corruptos pero hacen y los radicales son honestos y no hacen; demostramos cómo gestionamos en el peronismo y que hay mucha corrupción en el gobierno provincial y en los departamentos”, señaló.

En este sentido, marcó diferencias con el oficialismo. “Los dirigentes del peronismo que han cometido errores están detenidos y nos hemos hecho cargo, y los dirigentes del radicalismo que cometen errores están tapados, las causas no funcionan y no avanzan en la Justicia y no se habla. En todas las denuncias que he hecho sobre irregularidades he terminado, con el tiempo, teniendo la razón. El que utiliza la función para beneficios personales, por lo menos para mi no es peronista. El peronismo es trabajar para otro, eso decía Eva Perón”, manifestó.

Ilardo derribando mitos mendocinos.jpeg El senador Lucas Ilardo dio el cierre a su gira provincial.

Por otro lado, se refirió a debates coyunturales de la provincia, como la ley de reforma de la Suprema Corte. “Fue un intento del Gobierno con quedarse con lo único que no controlaba y salió mal. Reaccionaron los juristas más importantes de Mendoza, mucho de los medios de comunicación, sus propios aliados y creo que no lo defendieron bien ni sus propios legisladores. Así como muchas veces lo critico, creo que Omar De Marchi jugó un rol clave y muy importante para la política de Mendoza”, afirmó.

Asimismo, habló sobre la próxima discusión que tendrá la Legislatura. “Los presupuestos a nivel nacional y provincial, en los últimos años, se han transformado en un dibujo porque no termina sucediendo lo que se plantea y tenemos que modificarlo entre todos. En Mendoza han tenido un endeudamiento feroz y trajo consecuencias grandes: Mendoza tiene los salarios más bajos del país, la pobreza es más alta y el PBG decreció un 12,4% en los gobiernos de Cornejo y Suarez”, sostuvo.

Senador Provincial Frente de Todos, Lucas Ilardo El presidente del bloque del FdT en el Senado, Lucas Ilardo, pasó por los estudios de Radio Andina. Foto: Cristian Lozano

Además, aseguró que el gobernador Rodolfo Suarez miente con el pedido de roll over. “Dice que no es más deuda. Tiene autorizado el roll over, no necesita los dos tercios: el verdadero roll over es cuando uno renegocia su deuda con el mismo acreedor, pero lo que hace es pedirle deuda a otro acreedor para pagárselo al anterior, y la que pide, lo hace en peores condiciones”, sentenció Ilardo y sumó una fuerte crítica: “tiene el cargo que cualquier militante desearía tener, y lo desprecia”.

Por último y a raíz del pedido de algunos gobernadores peronistas de suspender las elecciones Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), el senador defendió esa instancia electoral. “Fui el autor de la ley PASO con (el actual intendente de Godoy Cruz) Tadeo García Zalazar. Dimos esa pelea con los principales dirigentes del peronismo en contra, los intendentes y contra Cornejo también. Para mi fue la reforma más revolucionaria después de la ley Sáenz Peña, pero se puede mejorar y hay que debatirlas. Suarez decidió que vamos a ir a votar cuatro veces porque él quiere y que la vamos a pagar los mendocinos porque él quiere. Es todo conveniencia y hay mucha hipocresía”, cerró.