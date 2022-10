Gobierno y gremios vuelven a paritarias con una inflación récord.

El viernes pasado el Gobierno convocó a los representantes gremiales para revisar el incremento salarial que se acordó en las últimas reuniones paritarias. Tal como se comprometió el Gobernador Rodolfo Suarez, se activa la cláusula de compromiso tras conocerse el último índice inflacionario.

Días atrás, el propio Suarez reconoció la "inflación tremenda". "Ya hemos conocido el último índice, la inflación es muy alta en la Argentina", señaló y prometió: "Vamos a tratar de llegar lo que más se pueda a la inflación tremenda".

"Vamos a esperar a ver lo que ofrecen y a partir de esto haremos una contraoferta. Esperamos que equiparen el acumulado de la inflación", destacaron desde Ampros (Asociación Mendocina de Profesionales de la Salud). "Esperamos volver a emparejarnos con los índices inflacionarios, como era con la cláusula gatillo", señalaron desde el gremio de los trabajadores de la salud.

Por su parte, desde Ate (Asociación de Trabajadores del Estado), insistieron que los aumentos "no pueden estar por debajo de la inflación". "La base de cálculo es respecto a diciembre de 2021 y no acumulativa", destacó el secretario general de este sindicato, Roberto Macho.

En tanto, desde Judiciales, César Llanos advirtió que "no está cerrado el conflicto". "No puede darse por cerrado porque estamos por debajo de los niveles de inflación y la base de la negociación es no perder el poder adquisitivo de los salarios", agregó el secretario de este gremio y reiteró el reclamo por los aumentos no otorgados en 2020: "Seguimos exigiendo la recomposición".

Además, insistió en la actualización automática de acuerdo a la inflación. "Esto se les respeta a jueces y magistrados, con sueldos mucho más altos que los de los empleados del Poder Judicial".

Cabe recordar que los aumentos otorgados este año se dieron de manera escalonada, logrando un incremento del 72% promedio en el periodo que va de enero a noviembre de 2022. En la última negociación, los gremios aceptaron incrementos en la asignación de clase del 7% en septiembre, 8% en octubre y 7 en noviembre, que se sumaron al 12% de agosto y al 25% ya percibido hasta julio.

El jueves se reunirán los representantes de los trabajadores de la Educación, Administración Central y Profesionales de la Salud. El viernes será el turno de Régimen 15, Parques y Paseos Públicos, Guardaparques, Régimen 35 y Ecoparque. Y la semana que viene arrancará con el encuentro con Fiscalía, Contaduría, Tribunal de Cuentas, Tesorería General, Subsecretaría de Trabajo, Fondo para la Transformación y el Crecimiento y el martes cerrará con Funcionarios Judiciales, Empleados Judiciales, DPV, Instituto de Juegos y Casinos y EPAS.