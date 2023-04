Félix cuestionó a Destéfanis por la conformación del Frente Elegí

El cierre de los frentes para estas elecciones 2023 provinciales trajo mucho más movimiento que en otras ocasiones. El justicialismo no estuvo exceptuado, y la ausencia del partido sanrafaelino Proyecto Sur sumó un conflicto hacia el interior del PJ tras las críticas del intendente Emir Félix.

El espacio, comandado por Gustavo Saua pero que desde algunos sectores lo vinculan a los hermanos Félix, sí estará en la coalición de ese departamento pero no en la provincial.

" Desde 1982 soy afiliado al PJ. Parece que algunas de sus autoridades no lo saben ", lanzó el jefe comunal a través de Twitter, luego de que aparecieran declaraciones periodísticas de la presidenta Flor Destéfanis que indicaban que el partido era dirigido por él y su hermano.

Mi pertenencia y lealtad al Justicialismo siempre estará presente, como mecanismo de solución a los problemas de la gente. Trabajo para ser útil a la población, política como servicio. Priorizo mi país, mi provincia y San Rafael, no sigo nombres ni confundo a quiénes nos debemos.

No es el primer cuestionamiento por parte del dispositivo de los intendentes hacia la cúpula del PJ. Días atrás, Martín Aveiro (Tunuyán) cargó contra la forma de construcción política del partido. "No estamos logrando un punto de encuentro. Candidatos hay y muy buenos, no hay una rivalidad, hay coincidencias en muchas cosas, pero hay muchas maneras distintas de pensar a la hora de construir un esquema de gestión", expuso.