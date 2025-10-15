Faltazo de Karina Milei, Luis Caputo y Mario Lugones a Diputados

Los ministros de Economía, Luis Caputo , de Salud, Mario Lugones , y la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei , no asistirán este miércoles a la Cámara de Diputados de la Nación para ser interpelados por el cuerpo legislativo para dar explicaciones sobre distintos temas.

Las sesiones habían sido convocadas para tratar pedidos de informes , consultar sobre la gestión económica y discutir la situación de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) y su exconductor, Diego Spagnuolo, por supuestas coimas . La ausencia de los funcionarios citados se formalizó mediante notas ingresadas durante la mañana.

A la primera sesión había sido convocado Caputo . Ya había sido citado en abril pasado, en ese caso, por la investigación de la criptomoneda LIBRA , y en esa oportunidad no asistió.

El documento remitido desde la Secretaría Legal y Administrativa de Economía informó que el ministro "se encontrará fuera del país en cumplimiento de una misión oficial", por lo que no podrá asistir a la sesión. El texto agradece la convocatoria, pero aclara que su agenda "previamente establecida" le impide comparecer, ofreciendo remitir por escrito las respuestas solicitadas.

La interpelación a Mario Lugones y Karina Milei fue solicitada en otra sesión por los audios atribuidos al extitular de la Agencia Nacional de Discapacidad sobre supuestas coimas pagadas por laboratorios a funcionarios del Gobierno en la compra de medicamentos para personas con discapacidad.

A través de Juan Manuel Galli, subsecretario Legal de la Secretaría General, se respondió: "Debido a compromisos previamente asumidos por la Secretaria General, se verá imposibilitada de concurrir al recinto en la fecha establecida para dicha sesión".

En tanto, Lugones, que no estaba afectado en la comitiva oficial que fue a Estados Unidos, argumentó "cuestiones de agenda impostergables". "Sin perjuicio de ello, me encuentro a disposición a fin de colaborar en todo lo que se considere oportuno dentro del marco de las competencias que me son propias, pudiendo remitir la información pertinente por escrito en caso de que la urgencia así lo amerite", agregó.

