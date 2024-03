Esteban Allasino llevará a la Suprema Corte su reclamo por los recursos coparticipables

El intendente de Luján de Cuyo, Esteban Allasino , aseguró a Sitio Andino que la próxima semana llevarán a la Suprema Corte de Mendoza su reclamo por los recursos coparticipables . En concreto, destacó que el departamento aporta mucha cantidad a la economía provincial y no recibe "lo que debería".

"Luján es el segundo municipio que más aporta al Producto Bruto Geográfico de la provincia, que más aporta en conceptos de manufactura industrial. Creemos que es el camino y es por donde hay que ir", dijo Allasino.

Esteban Allasino.png Foto: Cristian Lozano

Ley vetusta

Por su parte, el intendente de Luján de Cuyo indicó que la ley de coparticipación departamental es vetusta. "Tiene 28 años de antigüedad y ha beneficiado de manera, diría yo, escandalosa a Godoy Cruz y otros municipios".

"Nosotros creemos que algunas estrategias que se están llevando adelante para atender a modificar la ley no son de carácter devolutivo, siguen siendo de carácter participativo, que es lo que ha empobrecido a la Argentina y Mendoza no es la excepción", analizó.

Frente a esta realidad, desde el municipio aseguraron a Sitio Andino que "la semana entrante van a continuar con su proceso administrativo y judicial".

"Vamos a presentar en la Suprema Corte de la Provincia de Mendoza un recurso legal para que se nos reconozcan los capitales e intereses punitorios no coparticipados por la provincia, por los dos fallos y sentencias firmes del 2011 y 2018, el litigio de límites contra Maipú y Las Heras, y también una medida de no innovar para que, si queremos cambiar la ley, sea con carácter de devolución de la riqueza generada y no de distribución de pobreza".

Así, explicaron que, anteriormente, habían realizado un pedido formal al Ejecutivo Provincial, aunque "no se respondió".

"La ley dice que hay una denegación de justicia y un incumplimiento de un facto judicial, porque es la Suprema Corte por la que dio sentencia de límites. Bueno, esperamos que con esta nueva medida podamos profundizar la defensa de los intereses de los vecinos del departamento, que es mi trabajo y por lo que me pagan", finalizó el intendente lujanino.

