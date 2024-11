Estados Unidos: Donald Trump, Harris y la polémica de los medios

El Washington Post: Ni Harris.¿Ni Donald Trump?

Por primera vez en su historia, The Washington Post decidió no pronunciarse ante la próxima elección y mantener una supuesta neutralidad. La decisión tomada por el propietario del conglomerado, el multimillonario Jeff Bezos, de no respaldar a la candidata demócrata (en este caso, Kamala Harris) no solo generó un profundo debate, sino que también tuvo consecuencias económicas.