En Mendoza, Diego Santilli volvió a defender a Manuel Adorni: "Valoro que da la cara"

El ministro del Interior pasó por Mendoza y se refirió al tema de la semana en materia política.

Manuel Adorni —por el momento— se mantiene en el cargo de jefe de Gabinete , con el banque de Javier Milei , pero principalmente de su hermana Karina , jefa política del también vocero presidencial. Desde Mendoza, el funcionario nacional recibió el apoyo de otro integrante del gabinete , que incluso sonó como uno de los potenciales sucesores en caso de que el contador fuese desplazado: Diego Santilli .

El ministro del Interior participó de la Insurance Week y —tras elogiar el modelo de gestión en Mendoza — se refirió a la polémica que envuelve al dirigente libertario , investigado por un viaje a Punta del Este con su familia y por presuntas incompatibilidades en su declaración jurada .

Santilli ya había salido a bancar a Adorni apenas estalló el escándalo por el crecimiento patrimonial del jefe de Gabinete. En ese momento, calificó las revelaciones en medios y redes sociales como una “ operación política para que el kirchnerismo, una vez más, intente desestabilizar al Gobierno ”.

Consultado por la prensa local, el bonaerense fue más allá y valoró “su capacidad” , así como “ que haya dado la cara, no como antes, que no la daban ”. Defendió la versión que dio Adorni en su última conferencia y —en línea con lo planteado por el propio vocero— sostuvo que la definición del caso queda en manos de la Justicia. De este modo, buscó dar por cerrado el tema, en sintonía con la orden que bajó la Casa Rosada a todos los integrantes del Gobierno .

No vamos a permitir ningún tipo de operación política para que el kirchnerismo, una vez más, intente desestabilizar al gobierno. A fondo con @madorni .

Diego Santilli celebró el fallo por YPF: "Es un logro del presidente Milei"

Santilli también se refirió al fallo favorable para la Argentina en la causa por YPF, al que calificó como "histórico" no solo por el resultado del litigio, sino por su impacto en la seguridad jurídica del país.

El ministro destacó que se trata de “un logro del equipo del presidente Javier Milei”, y remarcó el rol del Ministerio de Economía, la Cancillería y el área legal del Gobierno. “Es un orgullo lo que se ha hecho para nuestro país”, afirmó.

Diego Santilli Diego Santilli dijo que Mendoza es la provincia con menos reclamos y elogió su modelo económico. Foto: Flor Gaspari

A diferencia de la reacción de Milei —quien apuntó contra el exministro de la cartera de Hacienda, Axel Kicillof, al que tildó de "inútil"—, Santilli fue más cauto. Consideró que el resultado del juicio refuerza la previsibilidad para las inversiones y marca un punto de inflexión en la imagen internacional de la Argentina.

El buen vínculo entre Casa Rosada y el Gobierno de Mendoza

Durante su visita a Mendoza, Santilli puso el foco en la relación con las provincias y destacó el trabajo conjunto con los gobernadores, en especial con Alfredo Cornejo, aliado de Casa Rosada. Valoró la gestión del radical y aseguró que “es un gobernador con peso específico, con una provincia en crecimiento y alineada con la visión de país” del Gobierno nacional.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/alfredocornejo/status/2037597883537510819&partner=&hide_thread=false Hoy recibí en Mendoza al ministro del Interior, @diegosantilli, en el inicio de una serie de encuentros con gobernadores para avanzar en la agenda parlamentaria impulsada por el presidente @JMilei de cara a las sesiones ordinarias del Congreso. Además actualizamos información de… pic.twitter.com/Fr3RaNTaOd — Alfredo Cornejo (@alfredocornejo) March 27, 2026

Remarcó que mantiene una agenda activa con los mandatarios provinciales, que incluye obras de infraestructura, licitaciones viales y reformas estructurales, además de encuentros políticos para coordinar iniciativas en el Congreso. En ese sentido, adelantó que en relación a la obra de la doble vía a San Juan (Ruta Nacional 40) "habrá noticias muy importantes", aunque no adelantó cuáles serían.

"El gobernador tiene una provincia en desarrollo y crecimiento, que va alineada con la visión que tenemos nosotros de país. Su agenda está en línea con la agenda reformista que lleva adelante el presidente Milei", sentenció Santilli.